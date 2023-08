Fitbit et Apple Watch: de hauts niveaux de bactéries E.Coli détectées sur les bracelets

Il faut régulièrement désinfecter sa montre de type Fitbit ou Apple Watch ont martelé des chercheurs après que de hauts niveaux de colonies de bactéries détectées sur les bracelets lors d’une étude.

«La quantité et la taxonomie des bactéries trouvées sur les bracelets montre qu’il y a un besoin de désinfection régulier de ces surfaces», a martelé l’auteur principal de l’étude, Dr Nwadiuto Esiobu, de la Florida Atlantic University, selon «The Telegraph» jeudi.

L’étude a été réalisée sur une vingtaine de montres récoltées au hasard auprès d’hommes et de femmes de divers domaines, dont des pompiers, des vétérinaires, des employés de bureau ou encore des amateurs de gym, a précisé le chercheur à la tête de l’équipe.

Elle aurait cependant révélé une présence à haut niveau d’E.coli dans 60 % des cas, de Staphylococcus, à l’origine de nombreuses infections notamment de la peau dans 85 % des cas et de Pseudomonas, qui peut infecter le sang ou les poumons, sur un tiers des montres.

Si ces trois types de bactéries se retrouvent naturellement sur la peau humaine et seraient sans danger dans la majorité des cas, elles peuvent devenir dangereuses lorsqu’exposées à une blessure, a précisé le journal.

Pour cette raison, les professionnels de la santé et ceux en présence de personnes immunodéprimées devraient porter une attention particulière à proprement désinfecter leurs montres, et ce, régulièrement, a poursuivi le chercheur, qui est d’avis que les écouteurs et les cellulaires devraient également être étudiés de la sorte.

Les bracelets «poreux et statiques tendent à attirer les bactéries», a ajouté le chercheur, en indiquant que les bandes en tissu seraient les plus populeuses en termes de bactéries, suivies par le plastique, le caoutchouc, le cuir puis le métal. Les bracelets en or possèderaient, quant à eux, des propriétés antimicrobiennes, a conclu le média britannique.