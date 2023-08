La Poche Bleue reçoit Les Boys au ComediHa!: Le discours de Marc Messier a marqué la carrière de Maxim Lapierre

À quelques jours de recevoir des joueurs de la célèbre équipe de hockey amical Les Boys, dans le cadre d’une émission spéciale du balado La Poche Bleue, présentée par le ComediHa!, qui soulignera les 25 ans du premier film, Maxim Lapierre s’est ouvert au Journal sur l’influence que Les Boys ont eue sur sa carrière.

«The mental toughness, la dureté du mental», voilà une ligne que l’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey et maintenant co-animateur du balado La Poche Bleue, Maxim Lapierre, confirme s’être répétée souvent dans sa carrière.

«Quand t’es un joueur avec mon style de jeu, chaque jour tu te fais dire que t’es juste un gars de quatrième trio et que t’as pas de talent», affirme l’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal. «Je m’excuse, mais si tu joues dans la Ligne nationale [de hockey], même sur un quatrième trio, t’as du talent», rétorque-t-il. «C’est là que la dureté du mental est importante, il faut que tu te concentres sur ce que tu as à faire et que tu coupes le bruit autour.»

Photo courtoisie

Au-delà du fameux discours de Bob, incarné par Marc Messier, lors du premier film de 1997, Maxim Lapierre soutient que ce classique a en partie forgé son sens de l’humour.

«Ce film-là nous a initié à un monde humoristique phénoménal, c’est le film qui a marqué le plus notre enfance», mentionne-t-il, en précisant que Les Boys ont eu le même effet sur la jeunesse de son ami et co-animateur de La Poche Bleue, Guillaume Latendresse. «Au parc ou dans la cour d’école, 95% de ce qu’on se disait était relié à des répliques des Boys», se souvient-il en riant.

Celui qui a accroché ses patins lors de la pandémie avait à peine 12 ans lorsque Les Boys I a pris l’affiche.

«C’était le premier film avec des blagues d’adultes qu’on écoutait», se remémore-t-il.

«Notre seule crainte c’est de manquer de temps»

Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse ont reçu plusieurs acteurs des Boys depuis la création du balado La Poche Bleue, en 2020. Les carrières individuelles de ces acteurs avaient cependant été mises davantage de l’avant, ce qui veut donc dire que pour la première fois, La Poche Bleue consacrera une émission à ces films, qui font partie du folklore québécois. Un mariage qui semble des plus naturels, surtout pour souligner les 25 ans de la franchise.

«Avec Paul Houde, Réal Béland et Michel Charrette, notre seule crainte c’est de manquer de temps», affirme Maxim Lapierre, impatient de monter sur scène avec les trois Boys. «C’est sûr que ça risque de déraper du côté des anecdotes, parce qu’à la gang, on doit en avoir des centaines et des centaines à raconter.»

La Poche Bleue en tournée?

Lorsque Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse monteront sur scène ce dimanche, ce sera la première fois que le balado La Poche Bleue sera présenté devant un auditoire. Si l’expérience est concluante et que le public semble apprécier, les deux anciens du Tricolore ne sont pas contre l’idée d’amener La Poche Bleue sur la route.

«On a eu plusieurs demandes pour partir en tournée et aller faire des shows en live», affirme Maxim Lapierre. «On va faire comme dans les débuts du podcast; on va s’amuser, tester des trucs, voir la réponse du public et voir quelles portes s’ouvrent à nous.»

L’émission spéciale 25 ans des Boys de La Poche Bleue, avec comme invités Paul Houde, Réal Béland et Michel Charrette, sera présentée le 20 août à la place Georges-V, dans le cadre du ComediHa!.