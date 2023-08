La SQ se fait voler l’un de ses véhicules à Montréal

Après le vélo volé à Fady Dagher, voilà que même la Sûreté du Québec (SQ) s’est fait dérober l’un de ses véhicules, plus tôt cette semaine, à Montréal.

Selon nos informations, le véhicule volé est un luxueux Chevrolet Suburban 2022 de couleur noire, dont la valeur à neuf avoisine les 100 000 $.

L’imposant VUS n’était pas lettré aux couleurs de la SQ, il s’agit plutôt d’un véhicule banalisé.

Celui-ci a été subtilisé dans la matinée de mardi, sur l’avenue Laporte, dans le quartier Saint-Henri, à Montréal.

Le vol a été rapporté aux policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui ont ensuite relayé l’enquête à leurs collègues de la SQ.

Ce sont des enquêteurs de la Division des crimes majeurs qui pilotent le dossier et aucune arrestation n’a encore été effectuée. Le Chevrolet Suburban n’aurait pas encore été retrouvé non plus.

«Aucune arme, pièce d’identification ou document policiers ne se trouvaient dans l’habitacle», a indiqué la SQ, qui a cependant refusé de révéler qui utilisait ce véhicule au sein de ses rangs.

Rappelons qu’il y a quelques semaines, même le chef du SPVM s’est fait voler son vélo par un malfaiteur. Le vélo de Fady Dagher se trouvait devant le quartier général du SPVM, rue Saint-Urbain, lorsqu’il a été subtilisé.

Selon les plus récentes statistiques, près d’une trentaine de véhicules sont volés quotidiennement sur l’île de Montréal.