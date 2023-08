Charte des voyageurs: les compagnies aériennes ne manquent pas de culot

Victoire pour les compagnies aériennes: la Cour suprême a accepté d’entendre leur contestation de la charte des droits des voyageurs. Cette tentative d’édenter la charte avait été déposée rapidement, dès son adoption par le Parlement fédéral.

La nouvelle loi est attaquée par une large coalition représentant la plupart des grandes compagnies aériennes du monde, dont Air Canada. Elles font valoir que les problèmes dans l’aviation sont reliés à un ensemble de facteurs, dont plusieurs sont hors de leur contrôle. Évidemment, le fond de l’affaire, elles ne veulent pas payer pour dédommager les clients.

Le droit de s’adresser aux tribunaux, pour une entreprise comme pour un particulier, est évidemment un droit fondamental. Mais il y a quand même quelque chose de baveux à voir des géants contester par tous les moyens disponibles ce premier effort du gouvernement canadien pour donner des droits aux passagers.

Droits minimaux

Faut-il encore rappeler à quel point le consommateur était laissé à lui-même avant l’adoption de cette charte? De l’argent perdu, des voyages gâchés, des bagages endommagés, des heures sur le tarmac sans eau ni nourriture, les passagers canadiens en ont bavé.

Faut-il rappeler aussi que cette première version de la charte, celle sur laquelle la Cour suprême va statuer, était bien minimale? Nous en avons fait le constat dans le bordel du temps des Fêtes l’an dernier. Un faible pourcentage des voyageurs lésés pouvaient vraiment espérer une compensation.

Le fardeau de la preuve était entièrement sur le dos du client. Les compagnies pouvaient passer n’importe quoi comme un cas de force majeure, le cas le plus flagrant étant le traitement du manque de personnel comme un enjeu de sécurité incontrôlable.

Votre vol ne part pas? C’est que nous n’avions pas les employés requis. Manquer de personnel compromet la sécurité des passagers. Donc puisque la décision est prise au nom de la sécurité, les compensations ne devaient pas s’appliquer. Et votre gestion là-dedans?

Le constat d’inefficacité de la charte de l’an dernier et la colère collective qui s'ensuivit ont forcé le ministre fédéral des Transports à resserrer les boulons de la loi. Tant mieux. Nous verrons l’effet de ces améliorations lorsque d’autres cafouillages surviendront.

Il faut avoir du front!

J’ai un malaise avec cette contestation pour plusieurs raisons. D’abord, pour une compagnie locale au pays comme Air Canada, nous sommes tentés de ramener à la mémoire de tous l’ampleur du support financier offert par le gouvernement, notamment pendant la pandémie.

Quand le gouvernement signe un chèque, c’est valide et valable. Quand le même gouvernement impose un cadre minimal de protection des voyageurs, il s’égare et doit être ramené dans le droit chemin. Choquant! Et je ne parle même pas du sombre message envoyé aux clients canadiens.

Quant aux autres compagnies du monde, elles font de larges affaires en Europe, là où existe une charte des passagers avec bien plus de mordant que celle du Canada. Et elles n’ont pas de plan pour quitter le marché européen.