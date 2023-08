Le patron de Meta a un avenir à l’UFC, soutient son président

Si son hypothétique affrontement en arts martiaux mixtes (AMM) contre le propriétaire du réseau social X, Elon Musk, semble bien loin de se réaliser, le patron de Meta, Mark Zuckerberg, peut envisager une percée dans l’univers de l’Ultimate Fighting Championship (UFC).

Aux dires du président de l’organisation, Dana White, l’homme d’affaires de 39 ans a le potentiel pour se démarquer à l’intérieur de l’octogone. Après tout, il est très familier avec les AMM, car il a remporté des tournois de jiu-jitsu. S’il le faut, White fera le nécessaire pour exaucer les souhaits de Zuckerberg.

«Nous discutons ensemble plusieurs fois par semaine et nous avons eu un repas lundi dernier. Il est très sérieux à propos de la compétition. Et quand il a mentionné cela, il voulait répondre à Elon qu’il y a des tonnes d’organisations professionnelles et que le combat devait être tenu de la manière appropriée, et non pas dans une sorte de cour arrière ou selon ce qu’Elon disait», a mentionné le dirigeant à la chaîne du site TMZ, bien au fait de tractations antérieures qui laissaient planer la possibilité d’un choc avec Musk au célèbre Colisée de Rome.

«Il est vraiment intéressé», a-t-il enchaîné au sujet de la plausible venue du trentenaire dans son organisation.

Aussi, Zuckerberg est conscient des règles à suivre si jamais il décide de faire le saut à l’UFC, toujours d’après White. Son duel devrait donc être autorisé par une commission athlétique, tandis que des tests de dopage et des examens médicaux lui seraient imposés.