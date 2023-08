L’importance de notre petite voix intérieure

Louise, vous êtes une confidente à laquelle beaucoup de gens s’adressent pour demander des conseils de toutes sortes, en particulier quand ils ressentent une détresse intérieure. Dans un monde déboussolé comme le nôtre, les gens sentent le besoin d’entreprendre une quête de certitudes.

Combien de gens demandent des conseils à gauche et à droite ? Combien sont prêts à se confier à n’importe qui, même au premier venu, sans égard à ses compétences, sans chercher à en savoir plus sur sa réputation, parce que leur besoin d’aide est urgent ? Vous devez savoir ça, vous dont le Courrier est publié depuis tant d’années.

Malheureusement, on sait tous qu’il arrive souvent que des profiteurs peuvent abuser de personnes en détresse. On sait tous que des abuseurs se cachent à certains coins de rues fréquentées par les mal-aimés de la vie, lesquels sont prêts à n’importe quoi pour régler leurs problèmes. Et ces faux amis risquent de les diriger sans scrupules dans des voies sans issue.

Parfois il peut même s’agir de thérapeutes incompétents qui profitent de la situation. Ou encore de gourous de toutes sortes qui vendent leur salade sans égard au mal qu’ils risquent de faire à une personne déjà malade et en quête de solutions. Naissent alors les désillusions, les drames, les frustrations, quand ce n’est pas la dépression pure et simple.

Ce qui m’amène à demander à vos lecteurs, pourquoi ils ne prennent pas le temps d’écouter leur petite voix intérieure avant de s’en remettre à n’importe qui d’autre ? Cette petite voix bienfaisante de nature divine qui émane directement de leur for intérieur ? Cette voix qui leur veut du bien, qui peut les réconforter et les guider ? Au premier chef, elle pourra vous apporter la paix intérieure et solutionner vos problèmes mieux que n’importe qui d’autre.

Michel Gaudette

Parler de petite voix intérieure fait référence pour moi à l’intuition, ce sixième sens qui est un allié important pour nous guider sur notre chemin de vie. C’est certain que de l’intuition tout le monde en a, mais que tout le monde n’a pas appris à s’en servir. J’ose avancer que plus notre niveau de confiance en soi s’est développé au fil de notre apprentissage, plus on l’écoutera.

Malheureusement, trop nombreuses sont les personnes qui n’ont pas pu la développer cette confiance en eux-mêmes. Ce sont elles précisément qui cherchent et qui risquent de tomber entre les mains de charlatans. Quand, depuis qu’on est petit, on suit les règles pour faire plaisir aux autres, pour entrer dans le moule et pour être aimé, il est difficile de se reconnecter à quelque chose dont on n’a jamais pu tester la présence en soi.