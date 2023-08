Robert De Niro fête ses 80 ans en compagnie du gratin New-Yorkais

Robert De Niro a célébré, jeudi soir, son 80e anniversaire en compagnie de ses amis célèbres, dans la grosse pomme New-Yorkaise.

L'acteur de Goodfellas a fêté l'événement au restaurant italien Locanda Verde, situé à l'hôtel Greenwich, dont il est propriétaire.

Des photos de paparazzi ont montré le réalisateur du Parrain Francis Ford Coppola, Alec et Hilaria Baldwin, Uma Thurman, le cinéaste George Lucas, Paul McCartney et sa femme Nancy Shevell, et l'ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo entrant ou sortant de la salle.

Selon le magazine «People», Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio, avec qui De Niro a fréquemment travaillé, étaient également présents à la célébration, tout comme Christopher Walken, Bette Midler, Jane Krakowski et l'illusionniste David Blaine.

Photo by Valery HACHE / AFP

La conjointe de De Niro, Tiffany Chen, était elle aussi à la fête avec leur petite fille Gia, le premier enfant du couple – le septième de l'acteur –, née en avril dernier.

(Photo by ANGELA WEISS / AFP)

Sa fille de 51 ans, Drena De Niro, a souligné l'anniversaire du comédien jeudi sur ses réseaux, partageant un portrait en noir et blanc sur Instagram tout en écrivant : «joyeux 80e tu sais qui», suivi des émoticônes du cœur et de la couronne.

La dernière collaboration de De Niro, DiCaprio et Scorsese, Killers of the Flower Moon, devrait sortir en octobre.