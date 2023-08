Coupe du monde de soccer féminin: une finale historique entre l’Angleterre et l’Espagne

La finale entre l’Angleterre et l’Espagne à la Coupe du monde de soccer féminin est la meilleure chose qui pouvait arriver au sport cette année.

Pourquoi? Parce qu’il s’agit de deux pays qui n’ont jamais accédé aux grands honneurs et qui participent surtout à leur première finale depuis la création du tournoi, en 1991.

Rien que ça, c’est assez pour se réjouir puisque ça démontre toute la progression du soccer féminin dans les dernières années. Le sport n’est plus dominé par une poignée de nations dont faisaient partie le Canada et les États-Unis.

Mais il y a plus. C’est le signe que les grands pays européens investissent de plus en plus dans les programmes féminins et il y a un très beau rattrapage qui s’effectue. On l’a vu tout au long du tournoi qui connaîtra son dénouement dimanche.

Affrontement historique

Il s’agit également d’un affrontement historique puisqu’il mettra aux prises deux pays où le soccer n’est pas qu’un sport, mais aussi une composante essentielle du tissu social.

Mais il y a encore plus. Il y a moins d’un an, il aurait été légitime de se demander si l’une ou l’autre des deux équipes serait en mesure d’aller loin dans la compétition.

Prenons le cas de l’Espagne. L’automne dernier, un conflit a éclaté entre les joueuses de l’équipe nationale et la fédération de soccer du pays. Quinze ont signé une lettre dans laquelle elles expliquaient qu’elles refusaient de jouer jusqu’à ce que le climat de travail créé par le sélectionneur Jorge Vilda soit assaini.

Les Anglaises, quant à elles, se sont retrouvées aux prises avec une tonne de blessures qui ont d’ailleurs privé l’équipe de la capitaine Leah Williamson et de ses vedettes Fran Kirby et Beth Mead. Mais rien n’arrive pour rien, ç’a permis à de jeunes joueuses comme Lauren James, Allessia Russo et Lauren Hemp d’émerger.

Avant les hommes

Ce qui est drôlement intéressant dans le camp anglais, c’est que les femmes pourraient remporter une Coupe du monde avant les hommes qui rongent leur frein depuis très longtemps.

Les Lionnes, qui ont remporté l’Euro en 2022, sont effectivement à 90 minutes (au plus en cas de prolongation!) d’accomplir l’exploit qui ferait certainement des jaloux au sein de la sélection masculine.

En effet, les hommes ont remporté une seule Coupe du monde et c’était en 1966. Pis encore, ils n’ont jamais remporté l’Euro. Dans un sport qui est né chez eux. C’est comme si le Canada n’avait jamais gagné de médaille d’or olympique au hockey.

Ne serait-ce que pour cette raison, une victoire de l’Angleterre serait réjouissante.

Jeu différent

Le match a aussi ceci d’intéressant qu’il opposera deux équipes qui ont des philosophies de jeu un peu différentes.

Les Espagnoles misent résolument sur l’attaque. Elles ont d’ailleurs marqué 17 buts en 6 matchs depuis le début du tournoi. Et tout ça sans avoir de joueuses parmi les meilleures buteuses de la compétition. C’est donc dire que la force de frappe est bien répartie.

Pendant ce temps, les Anglaises ont marqué moins de buts (13), mais elles ont aussi été très fortes défensivement avec seulement trois buts accordés en six rencontres. Les Espagnoles en ont concédé sept.

Ce match permettra donc de départager une attaque redoutable et une défensive méthodique. L’affiche nous semble très alléchante.