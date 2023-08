Voici les victimes de l'infirmière anglaise meurtrière en série

Voici ce que l'on sait des victimes de l'infirmière anglaise Lucy Letby, reconnue coupable vendredi de sept meurtres de nouveau-nés prématurés et six tentatives de meurtre dans l'hôpital du nord-ouest de l'Angleterre où elle travaillait.

Le premier bébé était mort le 8 juin 2015, le dernier le 23 juin 2016. Elle avait ensuite été réaffectée à des tâches administratives. Parmi ses victimes, plusieurs jumeaux et triplés.

Les victimes ont été identifiées par une seule lettre pour protéger les familles, par décision de justice.

-Bébé A : prématuré né le 7 juin 2015, mort le lendemain, 90 minutes après que Lucy Letby eut pris son service. Elle a été accusée de lui avoir injecté de l'air dans le sang, provoquant une embolie gazeuse.

-Bébé C : prématuré mort le 14 juin 2015, probablement après injection d'air dans l'estomac. Lucy Letby était seule avec lui lorsque sa santé s'est brutalement détériorée.

-Bébé D : prématurée née le 20 juin 2015, décédée le 22 juin. Sa mère a raconté que Letby «tournait autour» de la petite fille avant son décès. Elle serait morte d'injection d'air dans le sang.

-Bébé E : un jumeau de 1,3 kilo, prématuré né fin juillet 2015, mais jugé prêt à quitter l'hôpital. Il aurait aussi reçu une injection d'air, et un équipement médical aurait été introduit de force dans sa gorge.

Sa mère a témoigné que le 3 août vers 21h, venant apporter son lait, elle l'avait entendu hurler et l'avait découvert avec du sang autour de la bouche, mais que Lucy Letby l'avait rassurée et lui avait demandé de remonter dans sa chambre.

CNN

Le bébé est mort le lendemain après avoir perdu un quart de son sang.

-Bébé I : prématurée transférée dans l'hôpital de Letby le 18 août 2015. L'infirmière aurait essayé de la tuer trois fois avant d'y parvenir à la quatrième tentative le 23 octobre 2015. Elle serait morte d'une injection d'air dans l'estomac.

-Bébé O : triplé né le 21 juin 2016, dont la santé s'était brutalement dégradée le 23 juin, jour où l'infirmière était revenue de vacances. L'autopsie a fait état de dégâts au foie, «probablement le résultat d'une agression». Une injection d'air a aussi été évoquée.

-Bébé P : deuxième triplé, placé en observation après la mort de son frère, et décédé le 24 juin, probablement par injection d'air dans l'estomac, alors qu'il devait être transféré dans un autre hôpital. «Il ne va pas partir vivant d'ici ?», avait demandé Lucy Letby à un médecin. Elle avait pris une photo des bébés décédés dans leur berceau.

-Bébé B : sœur jumelle de bébé A, sa santé s'était brusquement dégradée au lendemain de la mort de son frère le 8 juin 2015. Elle a pu être réanimée. Une injection d'air a été avancée.

-Bébé F : au lendemain de la mort de son jumeau bébé E, le 4 août 2015, Letby aurait ajouté de l'insuline au liquide qui le nourrissait par intraveineuse.

-Bébé G : grande prématurée née en mai 2015 dans un autre hôpital, transférée en août dans l'hôpital de Lucy Letby. Le 7 septembre, au lendemain de ses «100 jours», Letby lui aurait administré une surdose de lait par sonde nasale, et une injection d'air. Renvoyée dans le premier hôpital, le bébé s'était rétabli, mais à son retour à l'hôpital Countess of Chester, Lucy Letby lui aurait à nouveau administré une surdose de lait et tenté de la tuer le 21 septembre.

La petite fille est lourdement handicapée.

-Bébé L : jumeau né début avril 2016 et apparemment empoisonné à l'insuline.

-Bébé M : frère jumeau de bébé L, dont la santé s'est brutalement dégradée, en même temps que celle de son frère. Lucy Letby aurait tenté de le tuer par injection d'air dans le sang.

-Bébé N : hémophile, mais au diagnostic vital excellent. Letby lui aurait notamment enfoncé, en juin 2016, un tube dans la gorge.