THIBAULT, Ginette



5 juin 1962 - 14 août 2023À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le lundi, 14 août 2023, à l'âge de 61 ans, nous a quittés dame Ginette Thibault, fille de feu monsieur Philippe Thibault et de feu dame Marie Noël. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son mari, Yves Fortin, ses enfants, Philippe Fortin (Jessyca Savard), Caroline Fortin (Danny Plamondon), ses petits-enfants, Zack, Rachel, Alia, Ethan et Olivier; sa belle-mère, Cécile Fortin, ses frères et soeurs, Donald Thibault (Denise Boucher), France Garon (feu Richard Thibeault), Réjean Thibault (Michelle Dubé), Hélène Thibault (Nelson Plamondon), Lynn Thibault, Carole Thibault et Christiane Thibeault; ses beaux-frères et ses belles-soeurs, Ginette Fortin (Daniel Lepage), Gilles Fortin (Francine Parent) et Daniel Fortin (Sylvie Goguen); ses neveux et nièces, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines ainsi que de nombreux amis. La famille recevra les condoléances à l'église Notre-Dame-de-Recouvrance,de 9h30 à 11h.La mise en niche aura lieu dans la plus stricte intimité au Cimetière St-Charles. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Un remerciement spécial au Dre Françoise Marchand ainsi qu'au Dr Sébastien Gagnon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fraternité St-Alphonse, 3812, boul. Ste-Anne, Beauport, Québec, G1E 3M3.