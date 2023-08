THIBAULT, Sr Rita



À La Maison Bon-Pasteur, est décédée le 12 août 2023, Sœur Rita Thibault (Sœur Sainte Micheline), Sœur du Bon-Pasteur de Québec. À l'âge de 102 ans, après 78 ans de vie religieuse. Elle était native de Matane et était la fille de feu monsieur Michel Thibault et de feu madame Marie Côté.Le service religieux sera célébré àL'inhumation se fera au cimetière Saint Charles, 1460 Boulevard Wilfrid Hamel, Québec, QC, G1N 3Y6. Outre les membres de sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil les affiliés-es à la Congrégation; sa sœur Marthe; sa cousine ainsi que des neveux, nièces, arrière neveux et nièces. Sœur Rita avait aussi 7 autres sœurs et 3 frères qui l'ont précédée dans l'Au-delà. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Charités Bon-Pasteur, 2550, Marie-Fitzbach, Québec, Qc, G1V 2B2, https://www.soeursdubonpasteur.ca/