VERMETTE GOSSELIN, Murielle



Au Centre d'hébergement Alphonse-Bonenfant, le 9 août 2023, est décédée madame Murielle Vermette, épouse de feu monsieur Roland Gosselin, fille de feu madame Graziela Charrier et de feu monsieur Alfred Vermette.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, comme elle le souhaitait, audès 9 h 30.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil son fils Christian (Nancy Verreault); son petit-fils, Christopher; sa sœur, Pauline (Gaston Chabot), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Outre son époux Roland, elle est allée rejoindre son frère Yvon, ainsi que plusieurs autres membres de sa belle-famille. La famille tient à remercier toute l'équipe du centre d'hébergement Alphonse-Bonnenfant, particulièrement à Mélanie et Kelly, pour toute l'attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, à l'adresse suivante: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.