FERLAND, Louise Morin



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 13 août 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Louise Morin, épouse de feu monsieur Julien Ferland, fille de feu Ovila Morin et de feu Irène Marguerite Hallé. Elle demeurait autrefois à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michelle (René Drolet), Julie (Luc Côté) et feu Richard (Lina-Danielle Ferland); ses petits-enfants : Vincent (Marie-Christine Fredette-Fortin), Florence, Kévine, Pénélope et Grégory. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs et son frère : Marguerite (feu Joseph Gagnon), Pauline (feu Paul Pouliot) et Raymond (Lauraine Pelletier); sa belle-soeur de la famille Ferland Liliane Girard; ses neveux et nièces ainsi que plusieurs cousin(e)s, parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des résidences Jazz Lévis et Chartwell L'Envol ainsi qu'à celui du Centre d'hébergement du Boisé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/ ou par un envoi de fleurs. La famille vous accueillera auà compter de 12h30.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 26 août à 15h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".