Voici 5 romans essentiels pour mieux comprendre la guerre en Ukraine

Cette semaine, on propose cinq livres qui permettent de mieux comprendre la guerre en Ukraine.

Les loups

Photo fournie par les Éditions Le livre de poche

Benoît Vitkine, Éditions

Le livre de poche, 352 pages

Grâce à ce thriller politique qui se déroule en 2012, on saisira mieux comment les choses ont longtemps fonctionné en Ukraine. Surnommée la Chienne, la richissime (et fictive) femme d’affaires Olena Vladimirovna Hapko vient d’être élue à la tête du pays et dans 30 jours, elle en sera officiellement la présidente. Mais encore faut-il qu’elle puisse rester en vie jusque-là. Car ayant promis à ses électeurs d’éradiquer une fois pour toutes la corruption omniprésente, elle devra se débrouiller pour échapper à la vengeance des oligarques locaux et à la colère de Vladimir Poutine en personne.

On signale au passage que Benoît Vitkine est correspondant à Moscou pour le quotidien Le Monde, et qu’il est spécialiste des pays de l’ex-URSS et de l’Europe de l’Est.

Anthracite

Photo fournie par les Éditions Folio

Cédric Gras, Éditions Folio, 290 pages

L’action de ce livre se déroule deux ans plus tard, soit en 2014. Cette année-là, en février, il y a eu la Révolution de la dignité (ou révolution de Maïdan) : des milliers d’Ukrainiens ont déferlé dans les rues de la capitale pour afficher leur désir d’Europe et protester contre la corruption généralisée. Conséquences ? Des manifestations pro-russes se sont déroulées dans le sud et l’est du pays, la Crimée a été annexée à la Russie et la guerre a éclaté dans la région minière du Donbass.

Vladlen, qui est chef d’orchestre à Donetsk, la capitale « officieuse » du Donbass, devra ainsi fuir au loin après avoir commis l’impair de faire jouer l’hymne national ukrainien lors d’une fête. Et pour y parvenir, il fera appel à son ami d’enfance, avec lequel il parcourra les routes et sera témoin de la folie des hommes. À la fois bon et très, très intéressant.

Le mage du Kremlin

Photo fournie par les Éditions Gallimard

Giuliano da Empoli, Éditions Gallimard, 288 pages

Ce roman a fait grand bruit l’an dernier. Parce qu’il s’inspire de la vie du mystérieux Vladislav Sourkov, qui a été pendant un bon moment le deuxième homme le plus puissant de Russie, et parce que le résultat est franchement passionnant.

Lorsque la santé du président Boris Eltsine a sérieusement commencé à décliner, Sourkov a en effet été mandaté pour orchestrer l’ascension au pouvoir d’un certain Vladimir Poutine. Mais ce n’est pas tout. Quelques années plus tard, il va aussi être amené à jouer un rôle très important dans les débuts de la guerre contre l’Ukraine. À travers le récit de Vadim Baranov – qui est ici l’alter ego de Sourkov –, on découvrira donc comment tout cela a pu se produire, et dans quelles circonstances. Excellent.

Les abeilles grises

Photo fournie par les Éditions Liana Levi

Andreï Kourkov, Éditions Liana Levi, 400 pages

À Mala Starogradivka, petit village de la zone grise coincé entre l’armée ukrainienne et les forces séparatistes pro-russes soutenues par Moscou, il ne reste plus que deux habitants : Sergueïtch et Pachka. Le plus drôle, c’est qu’ils se sont toujours cordialement détestés, au point d’être des ennemis jurés. Mais là, avec tous ces boulets de canon et ses obus qui explosent sans cesse autour d’eux, ils n’ont pas vraiment eu d’autre choix que de se serrer les coudes pour affronter leur dur quotidien. Comme le dit le dicton, à la guerre comme à la guerre ! Puis voilà que Sergueïtch, qui est apiculteur, décidera un jour de partir pour offrir aux abeilles de ses six ruches un bien meilleur environnement.

Prix Médicis étranger 2022, un puissant roman aux accents fantasques qui montre jusqu’à quel point la Russie a le bras long.

Z

Photo fournie par les Éditions La Tengo

Phénix, Éditions La Tengo, 240 pages

De l’auteur de ce livre, on ne sait que trois choses : que c’est un ancien agent de renseignement, que son nom de code était Phénix et qu’il s’agit ici de son quatrième roman. Qu’on a d’ailleurs trouvé captivant, parce qu’il permet vraiment de suivre tout ce qui s’est déroulé en coulisse lorsque Vladimir Poutine a pris la décision d’envahir l’Ukraine et de faire assassiner les membres de son gouvernement. La cible principale ? Volodymyr Zelensky, bien sûr. Et pour multiplier ses chances de l’éliminer, Poutine a eu une idée de génie : lancer deux équipes de redoutables tueurs à ses trousses. En février 2022, 400 mercenaires du groupe Wagner et 300 hommes de la brigade tchéchène dirigée par le terrible Ramzan Kadyrov débarqueront donc à Kiev. Phénix, qui s’est bien documenté sur le sujet, raconte la suite.