TURMEL, Yvan



À Québec, le 12 août 2023, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Yvan Turmel, médecin retraité qui a pratiqué pendant plus de 40 ans sur la Côte-De-Beaupré dans la région de Québec. Il était le fils de feu Bibiane Lainez et de feu Gérard Turmel. Il demeurait à Château-Richer. La famille vous accueilleraAprès la cérémonie, une réception sera offerte au Centre Olivier Le Tardif. Il laisse dans le deuil ses trois enfants : Jean-Sébastien Turmel (Marc-André Deschênes), Anne-Marie Turmel (Victor Quentin), Elizabeth Turmel (Serge Marcoux); ses petits-enfants : Henri, Simone et Gustave; sa sœur Louise (feu Pierre Lajoie), ses frères Richer (Francette Baillargeon) et Dominique (Claire Dorion); son ex-épouse Jacynthe Gagnon (Jean-Yves de la Durantaye) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s, ami(e)s et collègues. Homme de compassion, il était un médecin disponible et dévoué au bien-être de sa communauté. Passionné de chasse et de pêche, il adorait passer des moments en nature pour se ressourcer. Généreux de son temps, il œuvrait bénévolement dans différentes organisations. Homme aux rires contagieux, il aimait s'entourer de gens et cultiver les liens sociaux. Mais surtout, il a été un père et un grand-père aimant, fier de sa famille qu'il aimait inconditionnellement. Nous tenons à remercier chaleureusement toute l'équipe du CHSLD St-Brigid's Home pour les excellents soins prodigués ainsi que Martine Després, sa fidèle accompagnatrice des 6 dernières années pour sa présence bienveillante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en mémoire à la Société d'Alzheimer de Québec (societealzheimerdequebec.com) ou à Canards Illimités Canada (canards.ca)Direction des funérailles: