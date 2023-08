QUIGLEY O'FARRELL, Georgette



Au CHSLD de Saint-Isidore, le 9 août 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Georgette O'Farrell, épouse de feu Bernard Quigley. Elle demeurait autrefois à Saint-Malachie.Selon les volontés de madame O'Farrell, il n'y aura pas de condoléances.Par la suite, les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Johnny (Barbara Anne Deputter), Bernie (Angie Mariasine et ses filles Danielle et Alexis Dalziel), Jeannie (Christian Bédard), Timmy (Caroline Drouin); ses petits-enfants : William, Jacob, Catherine et Sarah Quigley. Elle était la sœur de : René (Lilia Morin), feu Joseph (Isabelle Comeau), Madeleine (René Leblanc), feu Anny (feu Farrell Quigley), Elisabeth (Michel Deblois) feu Maurice (feu Thérèse Marceau), Louis (feu Micheline Séguin), John (Doreen Kilganon) et Ida. De la famille Quigley, elle était la belle-sœur de : feu Harold (feu Françoise Chabot), feu Soeur Jean, feu Joan (feu Paul-Emile Blais), feu Monica, feu James (feu Fleurette Martel, Jackie Vachon), feu Bernardine (feu Jacques Ratté), feu Fergus et Michael (Sheron Bugden). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel du CHSLD de Saint-Isidore pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la