À quelques jours de nouvelles limitations au travail des adolescents, les employeurs sur la corde raide

En pleine pénurie de main-d’œuvre, les employeurs font face à un nouveau casse-tête, alors qu’au premier septembre, la Loi sur les normes du travail va limiter les heures travaillées par les adolescents au Québec.

•À lire aussi: Voici les règles qui encadrent le travail des jeunes

• À lire aussi: Travail des jeunes d’âge scolaire: l’encadrement des employeurs est primordial

• À lire aussi: Fin du travail des enfants: «Je suis fier, c’est une avancée sociale»

Après avoir sorti les moins de 14 ans du marché du travail le premier juin dernier, voilà qu’au premier septembre, les 14-16 ans ne pourront plus dépasser les 17 heures par semaine ni travailler plus de 10 heures entre le lundi et le vendredi, pendant l’année scolaire.

«Même si nous sommes en accord avec les grands objectifs de cette loi, il est évident que son application, à ce moment-ci, viendra ajouter à la complexité d’une période déjà passablement complexe. En définitive, ce n’est pas tant cette loi qui est problématique. Le véritable problème, c’est la pénurie de main-d’œuvre que nous subissons», affirme Marie-Claude Bacon, vice-présidente affaires publiques et communications chez Metro.

À l’évidence, dit-elle, plusieurs succursales des différentes enseignes de l’organisation incluant: Première Moisson, Adonis, Super C, Brunet et Jean Coutu, vont devoir composer avec des défis de gestion supplémentaires en raison de la «grave pénurie», qui les touche.

«C’est dur pour quiconque de dire que cette loi est terrible. D’une perspective sociale, elle est très bien. Mais ça met une réelle pression sur les entreprises, ça va occasionner plus de temps supplémentaire et de stress dans les organisations», entrevoit Steven Kramer de WorkJam, une entreprise technologique qui offre une solution de gestion des ressources humaines, notamment pour les horaires des employés de la restauration et du commerce de détail.

Des entrepreneur soucieux

Comme tout le monde dans l’industrie, Julie Arel, copropriétaire du restaurant La Muse et du dépanneur Hemming, à Drummondville, se serait bien passée de ces nouvelles tracasseries, même si elle se dit parfaitement en accord avec l’objectif de la loi.

Fournie par La Muse

«Je les aime mes jeunes employés. Ils sont bons. Mais je ne veux pas qu’ils soient encore ici, à faire la vaisselle, à 42 ans! Et la seule façon d’y parvenir est de nous assurer comme employeur que le travail ne nuise pas à leur parcours scolaire. C’est notre relève à tous.»

Fille de l’ancien propriétaire du bien connu restaurant Le Madrid, à Saint-Léonard-d’Aston le long de l’autoroute 20, Mme Arel dit comprendre la réalité des employés de 14 à 16 ans, qui forment aujourd’hui environ 15 à 20% de son personnel de 60 employés.

«J’avais 13 ans quand mon père a acheté Le Madrid. J’ai donc commencé à travailler très jeune, d’abord à la plonge, ensuite comme femme de chambre. Je vois bien qu’en ce temps-ci les jeunes sont fatigués de travailler. Ils ont besoin de prendre du repos, de revoir leurs amis et reprendre le chemin des classes et de leurs activités sportives.»

Chez les Restaurants Lafleur dans la région de Montréal, on s’attend à devoir déployer certains efforts de recrutement pour s’adapter aux nouvelles dispositions de la loi, étant donné que plusieurs adolescents figurent au nombre des employés.

«La pénurie de main-d’œuvre affecte tout le monde. Et tous ceux qui veulent travailler, on les encourage à venir», dit le président George Papagiannis.

Comme père de famille, qui a une fille de 15 ans au boulot à temps partiel, il est en accord avec la loi et dit préférer que les 14-16 ans travaillent la fin de semaine.

Pierre Grondin, propriétaire du restaurant Au Toit Rouge à Québec, comprend la difficulté pour plusieurs employeurs d’avoir suffisamment de personnel pour combler tous les besoins, mais il dit n’avoir pas attendu des changements à la loi pour faire attention aux jeunes de 14-16 ans.

«J’ai toujours pensé que l’école, c’est très important. C’est une priorité pour moi de ne pas trop faire travailler les jeunes. Je suis habitué, j’ai toujours limité volontairement leurs heures de travail», raconte-t-il.

Confusion sur les dispositions de la loi

Les nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail, qui comportent de nombreuses précisions et quelques exceptions dans les entreprises familiales, sont encore méconnues de plusieurs employeurs contactés par Le Journal.

Michel Rochette, représentant québécois du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) ne cache pas qu’une période d’ajustement pourrait être nécessaire avant que tous les détaillants et jeunes employés comprennent la loi et l’appliquent de la même manière.

La confusion risque d’être d’autant plus grande que restaurateurs et détaillants vivent déjà avec une pénurie de personnel et des taux de rotation plus élevés qu’à l’habitude.

«C’est une pression de plus, une tuile ou un défi de plus qui s’abat sur les épaules des gestionnaires.»

Favorable à la loi, l’Association Restauration Québec (ARQ) se dit rassurée que les jeunes de 14-16 puissent continuer à travailler à temps plein pendant les vacances de Noël, la relâche et l’été, ce que plusieurs de ses membres ignorent encore, cependant.

Qui va contrôler?

Le contrôle des heures de travail des jeunes reviendra partiellement aux employeurs, mais ils ne pourront pas voir à tout, prévient Martin Vézina, aux affaires publiques de l’ARQ.

«Les employeurs vont contrôler le nombre d’heures dans leur établissement, mais il y a peut-être certains jeunes employés qui pourraient se sortir de la règle en occupant plusieurs emplois qui seraient chacun conformes au nombre d’heures, mais cumulés ne le seraient pas. C’est un enjeu. Mais on ne peut pas pénaliser les employeurs parce qu’on ne pourra en aucun cas vérifier si l’employé travaille ailleurs», dit-il, ajoutant que les parents auront un rôle à jouer pour encadrer leurs adolescents.

Il est difficile de savoir exactement combien de jeunes de 14 à 16 ans occupent des emplois, car les statistiques ne sont pas aussi précises sur les groupes d’âge. En 2021-2022, 39% des 15-19 ans qui fréquentaient l’école conciliaient travail et études. Une enquête sur la santé des jeunes du secondaire menée en 2017 démontrait que 37% des jeunes qui travaillaient plus de 16 heures par semaine présentaient un niveau de détresse psychologique élevée.