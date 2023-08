GENDREAU, Ghislaine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 31 juillet 2023, à l'âge de 89 ans et 2 mois, est décédée dame Ghislaine Gendreau. Elle était l'épouse en 1ères noces de feu Fernand Boily et en 2es noces de feu Paul-Aimé Bois. Native de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport).où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Boischatel. Elle est allée rejoindre ses époux bien-aimés et les membres de la famille qui l'ont précédée. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Patrick Boily (France Vézina), François Boily et Stephen Boily (Caroline Vézina) ; les enfants de feu Paul-Aimé Bois : Danielle Bois (Robert Dumont) et Nathalie Bois ; ses petits-enfants : Murielle Vézina-Boily (Jean-François Couillard), Benjamin Vézina-Boily (Laurie Bourgault), Élise Vézina-Boily (Patrice Gagné), Catherine et Louis-Philippe Boily ; les petits-enfants de feu Paul-Aimé Bois : Pierre Samuel et Anne Laurence Dumont, Christophe et Madie Lavoie ; ses arrière-petits-enfants : Méliane et Annabelle Couillard, Edouard et Florence Dumont, Charles-Émile Tesdale ; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Clorinthe (feu Antoine Bourgoin), feu Philippe (Madeleine Bélanger), feu Paul-Henri (feu Mariette Roberge), feu Carmelle (feu Olivar Guevremont), Claire (feu Marius Boily) ; sa belle-sœur de la famille Boily : Estelle Boily ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bois : Robert (Raymonde Caron), Claudette et Suzanne (Gaétan Bernier) ; sa filleule : Guylaine Guevremont ; ses neveux et nièces : Claude Fontaine, feu Raynald Fontaine, feu Carole Fontaine, feu Lise Fontaine, feu Jocelyne Fontaine, Michelle Fontaine, Jacques Bourgoin, feu Lisette Bourgoin, Micheline Bourgoin, Diane Bourgoin, feu Michel Bourgoin, Pierre Gendreau, Guy Gendreau, Denis Gendreau, Marie-Claude Gendreau, feu Marc Gendreau, Nicole Gendreau, Denyse Gendreau, feu Richard Gendreau, Line Guevremont, Dany Guevremont, Johanne Boily, Mario Boily, Chantal Parent, Hélène et Nicole Langlais, ainsi que d'autres parents et ami(e)s. Un remerciement est adressé au personnel des soins palliatifs du 5ième étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bur. 405, Québec (QC) G1J 0H4 Par téléphone au 418 525-4385 / www.fondationduchudequebec.org La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire