Au plus fort la poche pour la filière de la batterie électrique

Après avoir versé 300 millions de dollars à GM-Posco, Ottawa et Québec vont verser 640 millions à Ford pour bâtir également une usine de batteries pour véhicules électriques à Bécancour.

Précédemment, le gouvernement fédéral et le gouvernement ontarien s’étaient engagés à octroyer 16 milliards $ d’aide gouvernementale à Volkswagen pour la construction d'une méga-usine de batteries en Ontario. Et plein d’autres projets liés à la filière de la batterie électrique ont des chances de voir le jour pourvu qu’on les finance à même nos impôts et taxes. On est rendu qu’on finance les projets des multinationales de la voiture électrique à raison de 2 millions $ et plus la job présumément créée!

Question de gros bon sens à la Jos Bleau.

A-t-on perdu la boule dans cette course folle où le gouvernement de Justin Trudeau et les gouvernements de François Legault et de Doug Ford se sont engagés à verser des milliards et des milliards de dollars d’aide gouvernementale aux fabricants de batteries pour voitures électriques en vue de les convaincre de construire leurs nouvelles usines en Ontario et au Québec?

Ça dépasse l’entendement de voir ainsi nos gouvernements jouer au «plus fort la poche» en accordant une telle somme d’argent à des multinationales comme les constructeurs automobiles GM, Ford, Volkswagen, lesquels sont riches comme Crésus avec leurs milliards de profits.

BÉMOL

À la décharge de Justin Trudeau, Doug Ford et François Legault, il faut dire que l’octroi de cette montagne de milliards $ aux multinationales de la batterie pour voitures électriques, c’est malheureusement la seule «voie» dont ils peuvent disposer pour attirer chez nous les nouvelles usines de batteries.

Pourquoi? Parce que la rivalité dans la course aux usines de batteries se joue strictement sur le montant d’aide gouvernementale que les gouvernements sont prêts à offrir auxdites multinationales.

Dans cette course folle de la batterie électrique, on est notamment en compétition contre le gouvernement américain de Joe Biden qui entend consacrer plusieurs centaines des milliards $ dans l’électrification du transport. Plusieurs pays européens déroulent également le tapis rouge aux fabricants de la batterie électrique en vue de les attirer chez eux.

Par voie de conséquence, si on veut attirer chez nous la construction d’usines de batteries pour véhicules électriques, nos gouvernements sont «condamnés» à allonger des milliards d’aide gouvernementale à ces multinationales de la voiture électrique. S’ils ne le font pas? Eh bien, «just too bad», on n’attirera aucune de ces grandes usines.

LA SOLUTION IDÉALE?

Comprenons-nous bien. Je ne suis pas contre l’aide gouvernementale (prêts, subventions, prêts pardonnables, crédits d’impôt) aux entreprises.

Dans le cas de la montagne d’argent que l’on va verser aux géants de la batterie pour véhicules électriques, il aurait «idéalement» fallu obtenir en retour de nos investissements gouvernementaux une «participation» aux futurs bénéfices que ces méga-usines vont éventuellement générer. Oui, oui! une «participation» à titre d’actionnaire (direct ou indirect) des usines que l’on va financer sur le dos des contribuables, à même nos impôts et taxes.

On l’a fait dans le passé avec notamment GM. Lorsque la multinationale américaine s’est retrouvée en 2009 dans le précipice, ce sont justement les gouvernements américain et canadien qui l’ont sortie du trou.

Le gouvernement américain avait investi plusieurs dizaines de milliards $ pour s’accaparer 60% des parts de GM. De notre côté, le gouvernement conservateur de Stephen Harper avait injecté 9,5 milliards $ et obtenu en retour 12% des parts du constructeur automobile américain. Et finalement, GM avait été sauvée et les investissements gouvernementaux s’étaient avérés rentables.

Quand les gouvernements investissent dans des entreprises et obtiennent des parts, des fois ils font de l’argent, des fois ils en perdent.

Nous, au Québec, on est bien placés pour le savoir. On a perdu une petite fortune avec notre investissement de 1,3 milliard $ dans la CSeries de Bombardier, maintenant propriété d’Airbus. Mais par l’entremise de la Caisse de dépôt et placement, on a fait de l’argent avec les 2 milliards $ d’investissement dans Bombardier Transport. Aujourd’hui, Bombardier Transport fait partie du géant constructeur ferroviaire français Alstom, dont la Caisse est maintenant le principal actionnaire.

Morale de cette histoire: quand nos gouvernements veulent à tout prix investir des sommes astronomiques dans la construction des usines de batteries, il me semble que la moindre des choses aurait été de se négocier une «participation» dans l’actionnariat desdites usines.

L’AUTRE DÉMESURE

Dans le cadre du vaste programme d’électrification des transports, on est rendu à accorder des subventions de 12 000$ (7000$ de Québec; 5000$ du fédéral) pour nous permettre d’acheter un véhicule électrique jusqu’à 65 000$.

On s’entend qu’un char valant de 50 000$ à 65 000$ c’est un véhicule de grand luxe? Qui a les moyens de se payer une telle voiture? Ce sont évidemment des gens fort bien nantis. Pourquoi se servir de nos impôts et taxes pour subventionner un tel luxe?

Que les gouvernements subventionnent «partiellement» l’achat de véhicules électriques dont le prix maximum va jusqu’à 40 000$, cela m’apparaît nettement plus raisonnable.

Une question me vient à l’esprit. Est-ce que la construction d’un char électrique comparativement à la construction d’un char à essence équivalent coûte vraiment 12 000$ plus cher à construire?

Chose certaine, avec les centaines et les centaines de milliards de dollars d’aide gouvernementale qui seront versés par les gouvernements américain, canadien et de l’Europe au merveilleux monde de l’industrie de la batterie et du véhicule électrique, on est en train de créer une méchante bulle électrique.

Et comme toutes les bulles, celle-ci risque malheureusement d’éclater un de ces jours!