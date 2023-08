DION GOUPIL, Diane



Au CHSLD de St-Gervais, le 14 août 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Diane Goupil, épouse de feu monsieur Conrad Dion. Elle était la fille de feu Alphonse Goupil et de feu Germaine Labrecque. Elle demeurait à St-Lazare-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :le jeudi 24 août 2023, de 19h00 à 20h30. Vendredi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h30.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Josée (François Houde), Marcelle (Richard Côté), Jean-François (Julie Morissette), feu Vincent, Andrée-Anne (Alain Chabot) et Lucie (Raynald Goupil); ses petits-enfants : Annick Godbout (Pier-Luc Daigle), Marc-Olivier Godbout (Mélanie Beaupré), Gabriel Côté (Karen Quirion), Ève Côté, Stéphanie Dion, William Dion (Camille Bélanger), Antony Dion, Samuel Dion-Gagné (Lydia Tremblay), Jacob Dion-Gagné, Laurence Dion-Gagné (Alex Bard), Mélina Dion-Gagné (Enrick Carrier), Charles Dion-Gagné, Camille Goupil et Justine Goupil ainsi que ses cinq arrière-petits-enfants : Elliot, Charlie, Sofia, Evelyne et Liam. Elle laisse également dans le deuil ses frères : Florian (Denise Simoneau) et Réal (Francine Fournier); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dion : Jean-Guy (Marguerite Chabot), Carmen (Jean-Yves Morin), Gilles (feu Odette Mercier), André (Lise Létourneau), Jacques (Lyne Bilodeau), Rachel, feu Micheline, Michel (Marguerite Côté), soeur Catherine et Renée (feu Daniel Aubin) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à toute l'équipe du CHSLD de Saint-Gervais pour les bons soins prodigués à madame Goupil. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse (CHSLD de la région de Bellechasse) 80, boul. Bégin Ste-Claire (Québec) G0R 2V0. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire :