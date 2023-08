PELCHAT, Marc (Jean-Marc)



À St-Michel-de-Bellechasse, le 26 juillet 2023, dans la quiétude de sa maison située près du fleuve qu'il aimait tant, est décédé M. Marc Pelchat, conjoint de Mme Nicole Bernier. Il demeurait à St-Michel-de-Bellechasse.où la famille sera présente à compter de 11h30 pour recevoir les condoléances suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Erik, Christine (Guy-André Lamontagne), Xavier et Frédérique (Jessy Leclerc), ses petits-enfants Carol-Anne Pelchat (Mathieu Gauthier), Loïc Pelchat (Marjory Laflamme) et Félix Lamontagne. Il était le frère de feu Gaston, feu Pierrette (feu Jean-Charles Blouin), Jeannette (feu Jean-Paul Lambert), feu Jean-Guy, feu Robert (feu Irène Fairfield),Jacques (Chantal Massé) et Nicole (Jean-Pierre Garceau-Bussières); de la famille Bernier, il était le beau-frère de : feu Louise (Gérard Bergeron), feu Claudette (feu Marc Émond), Martin (feu Marie-Claude Marois) et Alain (Annie-Pier Turcotte) . Il laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces des familles Pelchat, Bernier et Deschambault, ainsi que ses très grands et fidèles amis Élise Desgagné et Jean-Yves Demers. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Les Impatiens, 131 Sherbrooke Est, suite A, Montréal, Québec H2X 1C5. www.impatients.ca/faire-un-don. La direction des funérailles a été confié à la :