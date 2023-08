C’est la saison du blé d’Inde et ces 10 recettes font changement de la traditionnelle épluchette

La fin du mois d’août est à nos portes avec les dernières festivités avant la rentrée scolaire. La traditionnelle épluchette de blé d’Inde a eu lieu, et vous vous retrouvez avec des épis à passer ? Ou vous avez envie de varier dans la cuisine tout en utilisant cet aliment bien de chez nous ? Voici 10 recettes à faire en famille ou entre amis qui célèbrent le maïs, et qui font changement !

Cappuccino de maïs et lait moussant à l’ail rôti

Cette recette de soupe est un clin d’œil à nos amis italiens, car nous utilisons le terme cappuccino pour présenter cette création. Le concept est de servir la soupe de maïs dans une tasse et de la garnir avec la mousse de lait à l’ail rôti, qui donnera l’effet voulu, soit le look d’un cappuccino bien chaud. L’équilibre des saveurs est sensationnel, et cette recette utilise 100 % des maïs, donc aucune perte !

Niveau de difficulté : Apprenti (facile)

Rendement total : 4 à 6 portions

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 35 à 45 min

Temps d’infusion : 8 heures

INGRÉDIENTS

Cappuccino

1 tasse (250 ml) - Beurre salé

4 tasses (1 litre) - Grains de maïs frais (Approx 6 maïs)

1 pomme de terre, pelée

1 oignon

2 c. à thé (10 ml) - Poudre d’ail

2 branches de thym frais

1 feuille de laurier

8 tasses (2 litres) - Eau de maïs (voir « Préparation »)

1 tasse (250 ml) - Crème 35 % cuisson

Au goût - Sel et poivre

Écume

1 tasse (250 ml) - Lait 2 %

8 gousses d’ail, pelées

1/4 tasse (60 ml) - Huile d’olive

Au goût - Sel et poivre

2 c. à soupe (30 ml) - Ciboulette ciselée

PRÉPARATION

Peler les maïs et disposer les épluchures dans 4 litres d’eau. Tailler ensuite les grains de maïs et ajouter les épis dénudés dans l’eau tout en conservant les grains pour la suite. Chauffer et infuser pendant 45 minutes à feu moyen, couler ensuite le bouillon à l’étamine, puis conserver ce liquide pour mouiller la soupe.

Pour l’ail rôti, dans un petit chaudron, chauffer l’huile et les gousses d’ail à feu doux de 30 à 40 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient légèrement dorées. Retirer l’huile (la conserver pour d’autres recettes) et bien égoutter les gousses.

Disposer les gousses confites dans le lait froid et laisser infuser 8 heures au frigo. Au moment du service, retirer les gousses, puis mousser le lait au mousseur à lait pour obtenir une belle mousse de lait onctueuse.

Dans une autre marmite, chauffer le beurre à feu moyen et y faire suer les oignons de 2 à 3 minutes. Poursuivre avec les grains de maïs, la pomme de terre, la poudre d’ail, le laurier et le thym frais. Suer 5 minutes. Mouiller ensuite avec l’eau de maïs et laisser mijoter de 30 à 40 minutes.

Retirer les branches de thym et le laurier, puis pulvériser au mélangeur. Ajouter ensuite la crème et bien assaisonner de sel et poivre. Passer au tamis grossier et réserver au chaud pour le service.

Servir la soupe de maïs dans des tasses à cappuccino et garnir avec le lait moussant à l’ail rôti. Garnir de ciboulette ciselée et servir chaud.

Chaudrée de maïs, palourdes et lardons

Quoi de plus réconfortant qu’une bonne chaudrée de palourdes avec sa texture et ses garnitures gourmandes ? De plus, cette recette est sublimée avec le maïs sucré du Québec pour y donner encore plus de corps et de profondeur. Le côté croustillant des grains de maïs dans cette soupe complète à merveille cette recette. Si vous avez conservé des grains de maïs de la saison dernière au congélateur, vous pourriez bien sûr utiliser ceux-ci pour confectionner votre chaudrée. Elle sera aussi savoureuse.

Niveau de difficulté : Apprenti (facile)

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 45 min

INGRÉDIENTS

6 tranches de bacon, tranché épais

1 oignon, haché

2 gousses d’ail, hachées

1 c. à soupe (15 ml) - Beurre salé

2 c. à soupe (30 ml) - Farine

1 tasse (250 ml) - Vin blanc

4 branches de thym frais

1 feuille de laurier

4 tasses (1 litre) - Lait 2 %

2 x 142 g - Conserves de petites palourdes

4 épis de maïs du Québec, épluchés

1 grosse pomme de terre, pelée

1⁄4 tasse (60 ml) - Persil haché

PRÉPARATION

Hacher l’oignon et l’ail, tailler la pomme de terre en macédoine et retirer les grains de maïs des épis. Tailler ensuite le bacon en lardons.

Dans un rondeau sans gras, faire rôtir les lardons de bacon pour les colorer, puis les déposer sur un papier absorbant en conservant le gras de cuisson dans le rondeau.

Toujours dans le même rondeau, ajouter le beurre au gras et y faire suer les oignons et l’ail 2 minutes.

Ajouter ensuite la farine et cuire 1 minute tout en brassant avec une cuillère de bois. Déglacer avec le vin blanc et cuire 2 minutes.

Mouiller ensuite avec le lait peu à peu tout en fouettant pour ne pas faire de grumeaux. Ajouter le thym et le laurier.

Ajouter le maïs et les pommes de terre, puis poursuivre la cuisson à feu doux de 18 à 20 minutes.

Une fois les légumes tendres, ajouter les conserves de palourdes avec leur jus et finir la cuisson de 2 à 3 minutes.

Assaisonner de sel et poivre, et terminer l’assaisonnement avec le persil haché.

Cake salé au maïs et fromage

La brigade des Pictorecettes vous présente ici une super recette qui sort de l’ordinaire et qui brille par son originalité. Rarement nous pensons incorporer du maïs en grains dans un cake et encore moins avec du fromage !

Le mélange des saveurs en fait un cake salé incroyablement gourmand. Essayez-le bien toasté avec une petite noix de beurre ou servez-le en accompagnement sur vos tablées d’été.

Niveau de difficulté : Apprenti (facile)

Rendement total : 6 à 8 portions

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 45 min

INGRÉDIENTS

1 1⁄2 tasse (375 ml) - Farine de maïs

3⁄4 tasse (180 ml) - Farine tout usage

4 c. à thé (20 ml) - Poudre à pâte

1 c. à thé (5 ml) - Sel

2 oeufs, battus

1/3 tasse (80 ml) - Beurre non salé, fondu

1 c. à soupe (15 ml) - Miel

1 tasse (250 ml) - Lait 2 %

1 tasse (250 ml) - Cheddar âgé, en dés

1 tasse (250 ml) - Maïs en grains frais

2 c. à soupe (30 ml) - Ciboulette, ciselée

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 375 °F et graisser un moule à pain de 9 po par 5 po par 3 po. Tailler ensuite une bande de papier parchemin qui couvre le fond et qui dépasse de chaque côté du moule pour faciliter le démoulage après cuisson.

Mélanger les secs dans un grand bol.

Ajouter ensuite les œufs, le beurre fondu et le miel. Battre en ajoutant le lait de façon graduelle.

Une fois le mélange homogène, ajouter le fromage, la ciboulette et le maïs en grains en remuant délicatement.

Couler ensuite la pâte dans le moule et enfourner pour 45 minutes ou jusqu’à ce que la pointe d’un cure-dent en ressorte propre. Laisser tiédir et démouler en utilisant les deux bandes de papier parchemin. Laisser ensuite refroidir sur une grille.

Tailler en portions et conserver dans un contenant hermétique pour conserver son humidité.

Crème glacée de maïs et pop-corn à l’érable

Il est particulier de parler d’une crème glacée à saveur de maïs, mais votre palais n’en sera que comblé. Une crème glacée maison, ce n’est pas très complexe à faire, mais cela nécessite une sorbetière. C’est un outil de cuisine très pratique pour créer de magnifiques glaces, sorbets ou parfaits glacés. Pour cette recette de crème glacée au maïs, le fait de caraméliser les grains apportera une saveur délicate et complexe. On cuisine ensuite une crème anglaise dans laquelle on pulvérisera les grains rôtis. Ensuite, la sorbetière s’occupera de transformer ce liquide en bonheur crémeux et glacé.

Niveau de difficulté : Apprenti (facile)

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 20 min

Temps de repos au froid : 6 heures

INGRÉDIENTS

Crème anglaise au maïs

4 jaunes d’œufs

1⁄2 tasse (125 ml) - Sucre fin

1 tasse (250 ml) - Lait 3,25 %

1 tasse (250 ml) - Crème 35 %

3 tasses (750 ml) - Grains de maïs congelés, décongelés et égouttés

2 c. à soupe (30 ml) - Beurre salé

1⁄2 - Gousse de vanille

Pop-corn

1 litre (4 tasses) - Maïs pré-éclaté nature

1⁄2 tasse (125 ml) - Sirop d’érable

PRÉPARATION

Congeler la cuve d’une sorbetière et préchauffer le four à 375 °F (190 °C).

Dans un grand poêlon, chauffer le beurre jusqu’à couleur noisette et y poêler le maïs de 10 à 12 minutes pour que le maïs colore légèrement. Étaler ensuite sur une plaque et laisser refroidir au frigo.

Dans un chaudron, chauffer la crème, le lait et la vanille avec la moitié du sucre à feux moyen.

Pendant ce temps, fouetter les jaunes avec le sucre dans la cuve d’un batteur mélangeur pour les blanchir.

Couler ensuite le liquide chaud sur les œufs pour tiédir la masse. Remettre ensuite sur le rond à feu doux et mélanger constamment à l’aide d’une cuillère de bois pour éviter que ça colle au fond. Une fois la texture nappante (lorsque vous passez le doigt sur le dos de la cuillère et que la trace reste intacte), couler la crème au tamis fin, dans un bol.

Ajouter le maïs dans la crème et laisser infuser 6 heures au frigo. Passer ensuite au tamis et bien presser pour y retirer tout le goût du maïs. Couler cette crème parfumée dans la sorbetière et turbiner jusqu’à ce que la crème glacée ait la texture désirée. Conserver au congélateur jusqu’au service.

Faire réduire le sirop de moitié et le couler ensuite sur le maïs éclaté dans un grand bol. Bien enrober et étaler sur la plaque tapissée de papier parchemin. Enfourner pour 10 minutes. Retirer et laisser refroidir complètement.

Pour le service, dans un bol, servir une généreuse portion de glace au maïs et garnir du maïs soufflé à l’érable. Servir aussitôt.

Gâteau de maïs et dulce de leche

Quand on parle de décadence et de gourmandise, cette recette se pointe le bout du nez rapidement sur le coin de la cuisinière. Elle est composée de farine de maïs et d’huile d’olive ce qui lui donne ce côté très original et savoureux. Nous vous suggérons d’utiliser une huile d’olive douce et non pas amère ce qui équilibrera le goût du gâteau. Bien sûr, nous sublimons ce gâteau avec un dulce de leche qui, pour les plus gourmands, se consommera probablement à la cuillère...

Niveau de difficulté : Moyen (cuisinier)

Rendement total : 4 à 6 portions

Temps de préparation : 25 min

Temps de cuisson : 35 à 40 minutes + 3 h pour le dulce de leche

Temps de repos : 10 minutes de repos avant de servir

INGRÉDIENTS

1⁄2 tasse (125 ml) - Farine de maïs #400

1⁄2 tasse (125 ml) - Farine tout usage

3⁄4 tasse (180 ml) - Sucre

1⁄2 tasse (125 ml) - Huile d’olive

1⁄2 tasse (125 ml) - Lait 3,25 %

1 oeuf

1 citron (zeste seulement)

1 c. à thé (5 ml) - Vanille liquide

1 c. à thé (5 ml) - Levure chimique (instantanée)

Dulce de leche

1 conserve (300 ml) - Lait condensé

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 350 °F (180 °C) et mettre la grille au centre du four. Graisser ensuite un moule rond de 6 pouces avec un peu de beurre.

Dans la cuve d’un batteur mélangeur, battre l’œuf et le sucre 1 minute, puis y ajouter le lait, l’huile, le zeste et la vanille. Battre à nouveau 1 minute.

Dans un autre bol, mélanger les deux farines avec un fouet et les ajouter peu à peu à l’appareil en fouettant. Par la suite, ajouter la levure et brasser délicatement.

Couler dans le moule et enfourner pour 30 à 35 minutes ou jusqu’à ce que la pointe d’un cure-dent en ressorte sèche. Laisser tiédir 5 à 7 minutes avant de démouler.

Pour le dulce de leche, disposer la conserve dans un grand chaudron et couvrir d’eau au moins 10 cm en haut de la conserve. Amener à ébullition et baisser ensuite le feu pour laisser frémir 3 heures. Ouvrir la conserve et servir en accompagnement avec le gâteau.

Maïs grillé à la flamme, mayonnaise miso-lime et croustilles d’échalotes

En période estivale, nous aimons tous et toutes organiser des soirées BBQ où les grillades sont à l’honneur. Eh bien cette fois-ci, ce sera le maïs qui sera à l’honneur sur votre BBQ, alors qu’il sera grillé entier et que ses propres feuilles serviront de poignées pour faciliter les manipulations sur le grill. Une fois cuits, vous badigeonnerez les épis avec une mayonnaise parfumée au miso et à la lime. Ce mélange de saveurs umami est exceptionnel et avec les croustilles d’échalotes, la texture aussi en sera sublime.

Niveau de difficulté : Apprenti (facile)

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 10 à 12 min

INGRÉDIENTS

8 maïs frais

2 c. à soupe (30 ml) - Beurre salé, fondu

Sauce

1⁄2 tasse (125 ml) - Mayonnaise du commerce

2 limes

2 c. à soupe (30 ml) - Miso

1 c. à soupe (15 ml) - Sambal oelek

Garniture

1⁄4 tasse (60 ml) - Feuilles de coriandre fraîche

1⁄2 tasse (125 ml) - Chips d’échalotes du commerce

PRÉPARATION

Préchauffer le BBQ à feu fort. Disposer une feuille d’aluminium sur le tiers du BBQ pour ne pas brûler les feuilles de maïs.

Peler les maïs tout en conservant la pelure au bout de l’épi et les attacher à l’aide d’une ficelle. Laisser tremper les pelures attachées dans l’eau pour éviter aussi qu’elles brûlent.

Badigeonner les épis de maïs avec le beurre fondu et les assaisonner de sel et poivre. Griller ensuite 3 à 4 minutes sur les quatre surfaces, en s’assurant que les pelures se retrouvent protégées par l’aluminium.

Pendant la cuisson du maïs, pulvériser le miso, le jus de lime, le sambal et la mayonnaise à l’aide d’un pied mélangeur.

Une fois les maïs cuits, badigeonner de mayonnaise miso et coller des croustilles d’échalotes et de la coriandre fraîche sur le dessus. Servir aussitôt.

Filet de morue pochée sous une mousseuse de maïs

L’équipe des Pictorecettes aime beaucoup s’amuser à créer des plats créatifs et inspirants. Aujourd’hui, nous avons concocté une recette de morue pochée qui sera garnie d’une mousseuse de maïs. Vos convives seront épatés de cette technique malgré sa simplicité d’exécution. Avec l’utilisation d’un siphon à crème fouettée, vous aurez un succès assuré.

La morue sera simplement pochée dans un court-bouillon pour laisser sa saveur délicate s’épanouir avec la mousseuse de maïs et vos garnitures préférées.

Niveau de difficulté : Moyen (cuisinier)

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 20 min

INGRÉDIENTS

Morue et court-bouillon

1 oignon

1 branche de céleri

1 carotte, pelée

1 c. à soupe (15 ml) - Beurre salé

4 tasses (1 litre) - Eau

3 feuilles de laurier

1 citron, coupé en demi

4 x 150 g (600 g) - Longe de morue sans peau

Mousseuse de maïs

4 épis de maïs, nettoyés et taillés en tronçons de 2 cm

2 échalotes françaises, pelées et hachées

1 gousse d’ail, hachée

1 tasse (250 ml) - Vin blanc sec

1 tasse (250 ml) - Court-bouillon

2 tasses (500 ml) - Lait 2 %

1 tasse (250 ml) - Crème 35 %

1 pincée - Paprika fumé

Au goût - Sel et poivre

Garniture

20 feuilles de coriandre

Riz cuit

Légumes d’accompagnement

PRÉPARATION

Pour le court-bouillon, suer les légumes grossièrement taillés dans le beurre avec les feuilles de laurier pendant 5 à 6 minutes pour dégager le maximum de parfums. Laisser mijoter 10 minutes puis presser ensuite le citron et mettre ce dernier dans le bouillon.

Pour la mousseuse, dans un chaudron, faire suer l’échalote et l’ail dans le beurre. Ajouter ensuite les tronçons de maïs et suer 3 minutes.

Déglacer avec le vin blanc et réduire à sec. Mouiller ensuite avec le court-bouillon et réduire de moitié.

Mouiller ensuite avec le lait et la crème, ajouter le paprika fumé et laisser mijoter 15 minutes à feu doux. Passer le tout au mixeur et ensuite au tamis fin pour en conserver le jus.

Ajouter ensuite les portions de morue, préalablement assaisonnées de sel et poivre, dans le bouillon et laisser pocher à feu doux 5 à 7 minutes. Sortir le poisson du bouillon et réserver pour le service.

Au moment du service, disposer le lait de maïs dans un siphon à Chantilly et y insérer deux cartouches de N20. Brasser vigoureusement le siphon et au moment du service, servir le poisson poché au centre d’un bol et le couvrir de mousseuse de maïs. Garnir de quelques feuilles de coriandre et servir aussitôt avec vos garnitures choisies.

Salade de maïs et pomme de terre, vinaigrette crémeuse au jalapeno grillé

L’équipe des Pictorecettes est très fière de vous présenter cette recette de salade de maïs et pomme de terre avec une savoureuse vinaigrette au piment jalapeno. Nous avons ajouté des croustilles de prosciutto en garniture pour donner texture et salinité à cette superbe salade. Originale, cette recette fera fureur en saison estivale et complétera à merveille vos tablées de grillades.

Niveau de difficulté : Apprenti (facile)

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 10 à 12 min

INGRÉDIENTS

6 maïs frais, épluchés et égrainés

2 c. à soupe (30 ml) - Beurre salé

907 g (1 paquet) - Pommes de terre rattes jaunes

12 cornichons vinaigrés (Type Crespo)

4 oignons verts

2 branches de céleri

Vinaigrette

1 gousse d’ail, hachée

2 c. à soupe (30 ml) - Aneth, ciselé

2 c. à soupe (30 ml) - Moutarde de Dijon

1 c. à soupe (15 ml) - Sauce Worcestershire

1⁄2 tasse (125 ml) - Mayonnaise du commerce

1⁄2 tasse (125 ml) - Crème sure 35 %

1⁄4 tasse (60 ml) - Vinaigre de vin blanc

Garniture

Tranches de prosciutto

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 375 °F et tapisser une plaque de papier parchemin. Étaler ensuite les tranches de prosciutto et enfourner pendant 7 à 10 minutes pour obtenir des croustilles.

Ensuite, disposer les pommes de terre dans une marmite et couvrir d’eau froide. Amener ensuite à ébullition et laisser cuire 5 minutes ou jusqu’à ce que les pommes de terre soient tendres.

Une fois cuites, les refroidir sous l’eau froide puis les peler. Tailler ensuite en tranches de 1 cm et réserver dans un grand bol.

Pour le maïs, chauffer un grand poêlon avec le beurre. Une fois moussant, ajouter les grains de maïs et les faire rôtir de 3 à 4 minutes à feu moyen. Bien assaisonner de sel et poivre.

Pendant ce temps, tailler le céleri en petits dés et ciseler les oignons verts. Hacher les cornichons puis les ajouter aux pommes de terre ainsi que le maïs rôti. Réserver au frais.

Pour les jalapenos, les griller sur une plaque au four à 375 °F, 10 à 15 minutes. Les retirer et bien les épépiner. Laisser refroidir.

Pour la vinaigrette, mélanger tous les ingrédients et les émulsionner au pied mélangeur avec les jalapenos rôtis. Assaisonner de sel et poivre puis les combiner à la salade de maïs et pommes de terre. Bien enrober de cette dernière.

Concasser ensuite les croustilles de prosciutto sur le dessus de la salade. Décorer avec quelques feuilles d’aneth. Servir aussitôt !

Salade de maïs rôti, lupins, oignon vert et vinaigrette douce au piment ancho

Cette salade de maïs rôti est particulièrement savoureuse avec l’addition des fèves lupins, du jalapeno et des différents autres légumes. L’utilisation du piment ancho amène profondeur et saveur à la vinaigrette sans toutefois trop l’épicer. C’est un parfait mélange de textures dans chaque bouchée. Le lupin est une fève rarement utilisée qui gagne à se faire connaître pour ses propriétés, comme son apport en fibres qui facilite la digestion. Le fait de rôtir le maïs pour y caraméliser son sucre naturel complète à merveille cette salade.

Niveau de difficulté : Apprenti (facile)

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 45 min

INGRÉDIENTS

Salade

6 épis de maïs

1⁄2 oignon rouge

1 poivron rouge

4 oignons verts

1 pot de 796 ml - Fèves lupins, rincées et égouttées

1 jalapeno

1/2 tasse (125 ml) - Coriandre, ciselée

2 tomates

Vinaigrette

1 tasse (250 ml) - Huile de pépin de raisin

2 limes

1 piment ancho

1 gousse d’ail

1 c. à soupe (15 ml) - Sirop érable

6 branches de coriandre fraîche, ciselées

1 c. à soupe (15 ml) - Moutarde de Dijon

PRÉPARATION

Préchauffer le BBQ en conservant une zone de cuisson indirecte.

Cuire les maïs en épis non pelés, directement sur le grill à feu fort de 10 à 12 minutes tout en les tournant régulièrement. Une fois grillés, éplucher les maïs et tailler les grains.

Tailler ensuite le poivron et la tomate en macédoine, ciseler les oignons verts et tailler l’oignon rouge puis le jalapeno en brunoise.

Mettre tous les légumes dans un bol puis ajouter la coriandre ciselée et les fèves lupins. Assaisonner de sel et poivre.

Pour la vinaigrette, disposer le piment ancho dans le vinaigre et le laisser réhydrater 3 à 5 minutes. Pendant ce temps, à l’aide d’un pied mélangeur, pulvériser les autres ingrédients et y ajouter le piment hydraté avec le vinaigre, puis pulvériser à nouveau pour obtenir une belle émulsion.

Assaisonner la salade de vinaigrette et de sel et poivre. Servir aussitôt.

Tostadas maison, émulsion de fèves noires à la coriandre et pico di gallo

Il est commun en saison estivale de grignoter des croustilles de maïs et de les utiliser pour nos trempettes et autres tapenades. Nous vous suggérons de cuisiner vos propres croustilles à l’aide d’une farine de maïs particulière (Maseca) que nous appelons tostadas ! Nous pouvons les utiliser par la suite dans diverses recettes ou comme garniture que ce soit au souper, au diner ou même au déjeuner. Ici, la brigade des Pictorecettes vous suggère de créer une émulsion de fèves noires et un pico di gallo pour voyager le temps de quelques bouchées, sous le soleil du Mexique.

Niveau de difficulté : Apprenti (facile)

Rendement total : 4 portions (20 tostadas)

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 8 à 10 min

Temps de repos : 120 min

INGRÉDIENTS

Tostadas

2 tasses (500 ml) - Farine de maïs instantanée pour tostadas (Maseca)

1 1⁄2 tasse (375 ml) - Eau

1 pincée de sel

Pico di gallo

4 tomates, en dés

1 petit oignon rouge, haché

1 gousse d’ail

2 limes (jus seulement)

1 tasse (250 ml)- Coriandre fraîche

1⁄2 piment jalapeno, épépiné, en brunoise

Émulsion de fèves noires

1 conserve (540 ml) - Haricots noirs, rincés et égouttés

2 gousses d’ail, pelées et hachées

1⁄2 tasse (125 ml) - Huile de pépin de raisin

1⁄4 tasse (60 ml) - Coriandre, hachée

jus de lime

PRÉPARATION