LHJMQ: de belles batailles à prévoir au camp du Drakkar

BAIE-COMEAU | Amorcé depuis quelques jours, le 27e camp d’entraînement de l’histoire du Drakkar de Baie-Comeau démontre déjà beaucoup d’intensité sur la patinoire.

Au total, 56 patineurs ont foulé la glace du centre Henry-Leonard en début de semaine afin de tenter de se dénicher l’une des rares places disponibles au sein de l’équipage nord-côtier.

Très encourageant

À sa sixième campagne avec l’organisation baie-comoise, l’entraîneur-chef et directeur général du club Jean-François Grégoire reconnaît que le calibre de jeu s’annonce déjà très encourageant.

« Il y a de belles batailles à prévoir, car il y a beaucoup de candidats et les postes sont rares. L’occasion est belle pour les recrues autant que pour les vétérans de montrer ce qu’ils peuvent accomplir », a vite commenté le dirigeant.

Jusqu’à présent, le pilote et ses alliés ont déjà constaté que les athlètes présents savent à quoi s’en tenir.

« Tout le monde est en forme et en santé. On voit qu’ils se sont bien préparés et ils ont maintenant la chance de se faire valoir. »

Très actif durant la saison estivale, Grégoire a multiplié les actions afin d’ajouter des éléments importants au sein de sa troupe, qui aspire à des objectifs plus élevés en vue de la prochaine campagne.

Les frères Boilard

Après avoir acquis les services du vétéran de 20 ans Justin Gill, auteur de 44 buts l’an passé avec le Phœnix de Sherbrooke, le DG a de nouveau pigé dans la région de l’Estrie pour améliorer son équipage.

Obtenus par le biais de transactions au repêchage de juin dernier, les frères Raoul (17 ans) et Jules Boilard (19 ans), qui avaient initialement opté pour la voie des collèges américains, ont finalement choisi de rester au Québec afin de joindre les rangs du circuit Courteau.

« Cela a été un gros dossier et nous sommes très heureux de les avoir avec nous. C’est vrai qu’il y a eu beaucoup d’action au cours de l’été. Maintenant, on va rester plus tranquilles et laisser les joueurs démontrer ce qu’ils peuvent réaliser sur la patinoire », a résumé le patron du département hockey.

La direction du club a effectué près d’une quinzaine de coupures dans la journée hier afin de réduire le nombre à 40 joueurs en prévision d’un match intra-équipe présenté en soirée.

♦ Le Drakkar disputera sa première partie présaison mardi prochain, alors qu’il recevra la visite des Saguenéens de Chicoutimi.