Piste cyclable: des commerçants inquiets de la baisse d'achalandage sur le chemin Sainte-Foy

Le nouveau lien cyclable aménagé dernièrement sur une portion du chemin Sainte-Foy, à Québec, est loin de faire l’unanimité auprès des commerçants, a constaté Le Journal.

Tel qu’annoncé au printemps, la Ville de Québec a ajouté un nouveau lien cyclable de 2,4 km, qui sera accessible toute l’année, entre les avenues de Vimy et des Érables.

Capture d'écran Ville de Québec

L’insertion de bandes cyclables unidirectionnelles de part et d’autre du chemin Sainte-Foy a eu pour effet d’éliminer 136 cases de stationnement, au grand dam de plusieurs commerçants qui ont pignon sur rue.

«Il y a des clients, des fournisseurs et des livreurs qui se plaignent. C’est devenu l’enfer. L’avant-midi, on dirait que c’est dimanche matin à tous les jours. C’est tranquille et on le ressent également au niveau des ventes un petit peu», déplore Hicham Imaghraouen, propriétaire de l’épicerie Marjane.

Photo Diane Tremblay

Sa voisine, la propriétaire de la bijouterie La Joaillière, Angélique Robert, abonde dans le même sens.

«J’ai plusieurs clients qui m’ont dit: "Tu es bien fine, mais si je ne peux pas me parker, je vais aller ailleurs"», dit-elle.

«C’est quand même un peu stressant en étant commerçant. Je devais renouveler mon bail pour cinq ans, mais j’ai renouvelé pour un an seulement afin de voir les impacts. Si je n’ai plus de parking et que mon chiffre d’affaires baisse, bien je vais fermer. La Ville est perdante là-dedans. On paye des taxes. On vient de sortir d’une pandémie qui n’a pas été évidente pour les commerçants et là, on nous enfonce ce projet dans la gorge», déplore-t-elle.

Photo Diane Tremblay

«En tant que propriétaire d’un commerce, je peux dire que cette piste cyclable m’incommode particulièrement en raison du fait que tout le stationnement a changé dans le quartier», affirme pour sa part Alexandra Roberge, propriétaire de Beauté divine bio esthétique, qui siège également sur le comité de l’Association des gens d’affaires du quartier Saint-Sacrement.

Mesures contestées

Sur la rue Marie-Rollet, des pancartes limitant le stationnement à 90 minutes ont fait leur apparition, souligne-t-elle, alors qu’avant, il n’y avait pas de limite de temps.

La commerçante, qui estime être en faveur du développement durable, remet toutefois en question le choix du tracé. «Je trouve que ç’a été fait de façon très précipitée.»

Photo Diane Tremblay

Selon Karine Desbiens, conseillère en communication à la Ville de Québec, il reste certains marquages au sol pour finaliser les travaux d’implantation. L’ouverture officielle est prévue pour la fin août, mais le nouveau lien est déjà fréquenté.

Du côté de la Ville, on estime que ce nouvel aménagement permettra un meilleur partage de la route, en améliorant la sécurité des usagers.

Dans le secteur des quartiers Saint-Sacrement et Montcalm, on recense 285 accidents depuis 2013.

Des usagers heureux

La nouvelle piste cyclable fait aussi des heureux. «Pour moi, c’est super. J’ai toujours mes pochettes sur mon vélo et cela me permet de faire mes courses. En plus, la piste est bien délimitée», a réagi David Baqué, un client du Café Follia.

Pour l’organisme Accès transports viables, ce lien était nécessaire pour relier la colline Parlementaire et Sainte-Foy.

«C’était une demande récurrente de la communauté des cyclistes. On est vraiment satisfaits que la Ville ait mis ça en place», a déclaré Marie-Soleil Gagné, directrice générale.