Deux légendes des Sabres rendent hommage à Rick Jeanneret

Deux joueurs marquants dans l’histoire des Sabres de Buffalo, soit Pat Lafontaine et Brad May ont offert un vibrant témoignage vendredi à l’endroit de l’ancien descripteur des Sabres, Rick Jeanneret, décédé jeudi à l'âge de 81 ans.

Jeanneret a été la voix de l’organisation de Buffalo pendant plus de 51 ans. Il a commencé sa carrière lors de la saison 1971-1972 à titre d’analyste à la radio avant de faire le saut à la télévision en 1995. Il a pris sa retraite à l’issue de la campagne 2021-2022.

Le natif de St. Catharines en Ontario a été reconnu pour sa célèbre phrase «May Day, May Day». Il s’agissait du but en prolongation de Brad May qui a permis aux Sabres de balayer les Bruins de Boston en quatre matchs lors de la première ronde des séries éliminatoires de la Coupe Stanley en 1993.

Ce moment est sans aucun doute le plus marquant de leurs carrières respectives.

«Avec ses illustrations, il a transmis la passion du hockey grâce à son énergie et à ses descriptions. Au lieu d'être triste comme c'est le cas aujourd'hui, c'est le moment de célébrer Rick Jeanneret, parce que Buffalo l'aimait et qu'il aimait Buffalo», a déclaré Brad May qui a passé les sept premières saisons de sa carrière à Buffalo dont les paroles ont été reprises sur le site «The Athletic», vendredi.

Le légendaire Pat Lafontaine a également tenu à saluer la carrière de Jeanneret, mais également ses qualités humaines.

«Nous avons perdu le meilleur qui soit. Également, il était un être humain extraordinaire avec un grand cœur. Il était vraiment unique en son genre», a souligné le membre du Temple de la Renommée du hockey.