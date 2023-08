Donald Trump et la criminalisation de la politique

Il y a déjà sept ans que nous entendons les vociférations de l’homme d’affaires et politicien Donald Trump.

Des expressions comme « État profond » ou « chasse aux sorcières » nous sont désormais familières. Ses partisans sont convaincus qu’il est la victime de l’acharnement des élites qui ne sauraient tolérer l’intrusion d’un héros du peuple, seul capable de mettre fin à la corruption pour, enfin, redonner sa grandeur au pays.

Un cumul de charges historique

Donald Trump n’a pas inventé la corruption et le trafic d’influence à Washington, loin de là. Un président comme William Harding est décédé avant d’affronter la justice et nous connaissons mieux l’histoire de Richard Nixon.

Confronté à une preuve accablante, Nixon a préféré la démission au désastreux spectacle de la procédure de destitution.

Autres temps, autres mœurs, le 45e président a déjà survécu à deux procédures de destitution. Pas parce que les preuves étaient insuffisantes, mais bien parce que le processus est éminemment politique.

La semaine dernière, la procureure du comté de Fulton en Géorgie Fani Willis a déposé des accusations contre l’ancien président et dix-huit de ses présumés complices.

Il s’agira du quatrième procès majeur auquel devra s’astreindre Donald Trump.

Accusé à New York dans une histoire de fraude, il est aussi confronté deux fois à des accusations du procureur spécial Jack Smith.

Ce dernier lui reproche dans un premier temps sa gestion des documents confidentiels qu’il a refusé de rendre à de nombreuses occasions et il l’accuse également dans le dossier de l’assaut sur le Capitole en janvier 2021.

Acculé au pied du mur, il mise tout sur la carte politique

Confronté à un grand total de 91 accusations, déjà reconnu coupable d’agression sexuelle, Donald Trump continue malgré tout à mentir et à nier, tout en s’en prenant aux procureurs ou aux juges.

Pourquoi agir ainsi alors que la prudence élémentaire devrait l’inciter à la retenue ? Parce que de nombreux partisans le croient encore et parce qu’il espère gagner la présidentielle 2024.

Ce sont ses partisans qui, par leurs généreuses contributions, paient indirectement ses frais juridiques et ce sont eux qui le maintiennent politiquement en vie. Pour le parti républicain, la candidature de Donald Trump est déchirante.

Si on demeure fidèle à Trump, les probabilités d’une défaite en 2024 sont élevées. Si on l’écarte, ce sont ses partisans qu’on provoque et, sans eux, point de victoire.

Une entreprise criminelle

Après les récentes accusations en Géorgie, trois choses devraient retenir votre attention.

Dans un premier temps, les caméras de télévision seront autorisées dans la salle. Si on craint que ça ne tourne au cirque en raison de la nature de Trump, il faut également considérer que la retransmission de la preuve en direct ne contribuera en rien à redorer le blason du milliardaire.

Deuxièmement, selon des procédures particulières de la Géorgie, Donald Trump ne pourrait envisager de s’accorder un pardon présidentiel s’il gagne en 2024. Il lui serait difficile d’en obtenir un du gouverneur de l’État puisque celui-ci ne serait pas seul à décider.

Finalement, la procureur Willis va recourir à une loi (RICO) qu’on utilise pour les procès liés au crime organisé, à la mafia.

Nous en sommes là en 2023. Un ancien président a tenté d’invalider les résultats d’une élection légitime. Pour ce faire, il aurait coordonné ses efforts avec dix-huit autres accusés, imaginant un stratagème où sont entremêlés intimidation, recours à de faux documents, mensonges, bris de serment et obstruction à la justice.

Une fois de plus, c’est le sort de la démocratie et l’intégrité du système qui seront mis à rude épreuve.