VAILLANCOURT, Claudette



À Boucherville, le 11 juillet 2023, est décédée dame Claudette Vaillancourt, à l'âge de 82 ans. Elle était la fille de feu Marcel Vaillancourt et de feu Bertha Picard. Elle était la mère d'Anne Marcon et la grand-mère de Charlotte. Elle laisse aussi ses frères : Jean-Marc (feu Lorraine Cadorette) et Pierre (Yin Lan Lo); son beau-frère Wilfrid Berrouard (feu Huguette Vaillancourt) ainsi que son neveu et ses nièces Luc et Jacinthe Vaillancourt; Josée Berrouard (Brian Martel) et Manon Berrouard (Yves Bilodeau) et de nombreux cousins et cousines. Comme elle habitait Boucherville depuis très longtemps, elle y laisse de nombreuses amies que nous remercions pour l'assistance qu'elles lui ont fournie dans sa maladie. L'inhumation aura lieuau Cimetière St-Charles, 1460, boul. Hamel, Québec, G1N 3Y6. La famille recevra les condoléances à partir de 13 h au(Pour visionner à distance :au lien de Claudette Vaillancourt , contactez la famille pour le code.) Nous remercions tout le personnel de la Maison de soins palliatifs "La Source Bleue" pour les soins prodigués qu'elle a tant appréciés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Source Bleue. https://maisonsourcebleue.ca/fondation/faire-un-don/