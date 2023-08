PELLETIER, Mathilde



Nous avons l'immense chagrin de vous annoncer le décès de madame Mathilde Pelletier survenu le samedi 15 juillet 2023 à l'âge de 88 ans et 5 mois. Elle était l'épouse de feu monsieur Bruno Boutet, fille de feu madame Mathilda Fortin et de feu monsieur Joseph Pelletier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Chantale (Michel Martin), Brigitte (Richard Grenier); ses petits-enfants : Mélanie et Stéphane Martin, Daniel, Francis et Isabelle Grenier; ses arrière-petits-enfants : Océane Dion, Orélie et Anabelle Martin; ses frères soeurs: feu Clément (Madelyne Valcourt), feu Maurice (feu Gisèle Lebel), Nicole, Candide (Jean-Guy Boulé), feu Jacques (feu Carmen Lévesque) et Françoise Pelletier (feu Yves Bélanger); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Fernand (feu Françoise Wagner), feu Gaston (feu Rachèle Champoux), feu Marthe (feu Georges Gingras), feu Madeleine (feu Gérard Lefebvre), feu Jean-Guy (feu Colette Huot), feu Gustave (feu Léonie Vézina), Jean-Paul (Madeleine Dufour) et Richard Boutet (Anne Julien); de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.comSite web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.