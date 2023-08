Elle s’endort avec sa bague – et se réveille avec une mauvaise surprise au doigt

Après une soirée entre amis, une jeune femme new-yorkaise s’est endormie en gardant sa bague. Elle n’aurait jamais pensé que son doigt se serait enflé au cours de la nuit – ce qui lui a causé toute une surprise le lendemain.

C’est Brianna P, une jeune Américaine, qui a raconté son récit dans une vidéo publiée sur TikTok, puis rapporté dans le New York Post.

Dès les premières secondes, on peut voir son doigt anormalement plus gros qu’à l’habitude. Elle a souligné dans la vidéo qu’il ne s’agit pas d’une «histoire triste. C'est une véritable histoire d'horreur. Cette bague ne veut pas s'enlever. Tous les remèdes sont appréciés».

Après avoir essayé plusieurs méthodes pour retirer le bijou, comme plonger son doigt dans de l’eau glacée, Brianna a dû se rendre à l’évidence qu’elle devait aller chercher de l’aide professionnel.

Il lui a fallu quatre tentatives, dont un avec un médecin, avant d’être libéré de sa bague. Dans la vidéo, qui a fait plus de six millions de vues, elle a précisé que c’est un agent de City MD, un fournisseur de soins urgents à New York, qui a réussi à retirer le bijou.

Plusieurs internautes se sont questionnées sur la cause de l’incident. Si Brianna ne pouvait pas donner une réponse claire, elle a expliqué dans les commentaires de la vidéo «que je ne dors jamais avec mes bagues et j'avais bu la nuit précédente».