EN VIDÉO | 3 ados cachés dans une toilette portable arrêtés après un défi lancé sur TikTok

Une situation assez particulière a eu lieu plus tôt cette semaine dans l’État de Washington, où trois adolescents ont volé une voiture, ont tenté de fuir la police et se sont cachés dans une toilette portable où ils ont été retrouvés et arrêtés, rapportent plusieurs médias américains.

L’événement rocambolesque, qui a été capté grâce aux caméras sur les uniformes et les voitures des policiers, s’est produit mercredi dernier dans le comté de Thurston.

Les policiers ont d’abord été appelés en raison d’un délit de fuite impliquant une voiture de marque Kia volée dans laquelle se trouvaient six personnes, dont cinq adolescents.

Le conducteur avait été aperçu en train de conduire de manière dangereuse et les forces de l’ordre ont alors demandé au chauffeur d’immobiliser le véhicule.

Ce dernier a toutefois refusé d’obtempérer et a plutôt tenté de fuir les policiers en conduisant à plus de 110 km/h (70 miles par heure) dans une zone où la limite était de 40 km/h (25 miles par heure).

Le conducteur, qui était en état d’ébriété, a éventuellement perdu le contrôle du véhicule qui a dérapé sur le côté de la route.

Photo tirée de Facebook / Thurston County Sheriff

Le chauffard a tenté de repartir, mais a été rapidement bloqué par l’auto-patrouille.

Photo tirée de Facebook / Thurston County Sheriff

C’est alors que trois des occupants du véhicule ont pris la fuite à pied dans la forêt.

À l’aide de l’escouade canine, les policiers se sont mis à la recherche des trois jeunes. Ils ont finalement retrouvé leur trace dans un dépôt de bois, plus précisément à l’intérieur d’une toilette chimique.

Après qu’un chien policier ait longuement reniflé la toilette portative, l’un des agents a crié : «Si vous êtes à l’intérieur, sortez les mains en l’air. Nous avons une escouade canine. Nous savons que vous êtes là.»

Les trois adolescents sont finalement sortis de la toilette chimique et les policiers leur ont ordonné de se mettre sur les genoux tout en gardant les mains en l’air.

Photo tirée de Facebook / Thurston County Sheriff

L’un des jeunes s’est plaint qu’il avait des armes braquées sur lui; ce à quoi l’un des policiers lui a répondu «Vous avez pris la fuite à bord d’une voiture volée, alors je vais laisser mon arme en joue. Reste tranquille.»

Les suspects ont alors été arrêtés, puis l’un des officiers leur a demandé leur âge. L’un des adolescents a affirmé qu’il avait 17 ans.

Le shérif Derek Sanders a indiqué à KOMO News qu’il croyait que les adolescents avaient volé la voiture dans le cadre d’un défi devenu populaire sur le réseau social TikTok.

Des internautes sont devenus populaires en montrant comment voler des voitures de marque Kia et Hyundai, réputées pour leur faible sécurité antivol.

Les autorités américaines estiment que ce défi devenu viral sur TikTok a entraîné au moins 14 accidents de voiture et huit morts.