Entre l’impuissance et l’incapacité de François Legault, le Québec va mal

La période estivale favorise généralement les rencontres entre amis et les occasions de festoyer. Je n’ai pas fait exception à la règle en profitant bien de l’été après un hiver difficile occupé à me rétablir de mes ennuis de santé.

Bien que les réjouissances étaient au rendez-vous, la plupart de nos amis et connaissances trouvaient que la planète se porte mal et appréhendaient le pire pour l’avenir.

Si on suit moindrement l’actualité, on constate rapidement que ce sentiment de mal-être est omniprésent dans nos sociétés et que nos gouvernements apparaissent impuissants à mettre un rayon de soleil sur la vie de nos concitoyens.

L’écœurantite à l’égard de Justin Trudeau se manifeste souvent dans les commentaires des lecteurs. Pourtant, notre premier ministre provincial ne fait guère mieux dans des dossiers relevant de ses compétences.

Les domaines de l’éducation, de la santé, du transport, de l’habitation et de l’environnement, entre autres, sont à la dérive et le timonier est incapable de redresser quoi que ce soit.

Monsieur Legault devrait savoir que le jovialisme et l’absence de transparence ne durent qu’un temps.

Stratégie d’évitement

Dans le monde des affaires, on gère derrière des portes closes et dans la confidentialité. Le gouvernement caquiste en fait autant en multipliant les agences.

Sous prétexte de dépolitiser certains dossiers, il crée des agences, comme dans les domaines de la santé et des transports. Il augmente son emprise sur certaines sociétés d’État, telle Hydro-Québec. Il abolit certaines structures démocratiques, telles les commissions scolaires.

En fait, il soustrait de la vigilance de l’Assemblée nationale une multitude de décisions qui relèvent du domaine public pour les garder sous la coupole du Conseil des ministres et encore plus du premier ministre du Québec, qui se comporte comme un PDG d’entreprise, au lieu d’agir en politicien visionnaire.

La pénurie de personnel en éducation, l’accessibilité difficile à un médecin et les délais d’attente en chirurgie dans le secteur de la santé, la crise du logement, l’état décrépit de nos routes, et les lacunes dans les transports collectifs sont autant de révélations de l’imprévoyance de ce gouvernement.

La diversion

Au plan environnemental, la CAQ voudrait paraître plus verte tout en n’effrayant pas les investisseurs.

La sortie de Pierre Fitzgibbon sur la réduction du parc automobile et les nuances de François Legault s’inscrivent dans cette stratégie de diversion.

Il serait naïf de notre part de croire que le superministre s’est converti à l’économie verte. Il veut surtout dégager des surplus d’électricité qui pourront être exportés chez nos voisins ou servir à rabais certaines multinationales installées chez nous.

C’est un gouvernement de gens d’affaires qui travaille pour les gens d’affaires sans trop se soucier des citoyens mal pris.

Si la colère gronde, les ministres pourront se réfugier derrière les agences et clamer qu’ils ne sont pas responsables.

C’est ainsi que la dépolitisation mène à la déresponsabilisation.