LÉPINE, Henri



4 septembre 1941 - 10 août 2023Au CHSLD de Charlesbourg, le 10 août 2023, à l'aube de ses 82 ans, est décédé paisiblement et entouré de sa famille, monsieur Henri Lépine, époux bien-aimé de madame Émérencienne Marquis, fils de feu madame Blanche Bélanger et de feu monsieur Omer Lépine (feu madame Germaine Déry). Il demeurait à L'Ange-Gardien.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de L'Ange-Gardien à une date ultérieure et en toute intimité. Il laisse dans le deuil, outre son épouse madame Émérencienne Marquis, sa fille Diane (Claude Laberge) et son fils Daniel (Nathalie Ruel), sa sœur feu Georgette (feu Germain Chalifour) et son frère, feu Georges-Omer Lépine, ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Marquis: feu Eugène, feu Clotilda (feu René Roy), Julien, feu Émilien (Céline Cauchon), Dorothée (Henri Gingras), Armande (Gaston Ménard), feu Armand, Ghislaine (Rémi Tremblay) et Sylvain, son filleul Jacques Chalifour et sa filleule Nancy Ménard ainsi que tous ses neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs amis (es) et de ses années de camping et festivals country à travers le Québec et l'Ontario. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel des soins palliatifs à domicile du CLSC Orléans ainsi que celui du CHSLD de Charlesbourg pour leurs bons soins apportés à notre père et leur accompagnement durant sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC ou à la Fondation québecoise du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.