[PHOTOS] LASSO Montréal: la deuxième journée en 11 looks country

En cette deuxième journée de festival LASSO Montréal, les amateurs de musique country ont bravé le froid et la pluie pour venir applaudir, entre autres artistes, le phénomène country Chris Stapleton. Et ce n’est certainement pas le mauvais temps qui allait arrêter les mélomanes de se créer des looks originaux. En voici 11 qui ont séduit le Journal.

-Les amoureux Katlyn Filion et Étienne Fortin, tous deux âgés de 24 ans et de Laval, aiment tellement le country qu’ils sortent souvent au bar Jack Flat BBQ pour manger, danser et porter leurs chapeaux et leurs bottes de cowboys.

Sarah-Émilie Nault Le Journal de Montréal

-Breanna McDonald, 24 ans, Justine Maltais, 24 ans, Jeanne Demers 22 ans et Amélie Laturzae, 23 ans, ont fait le chemin depuis Blainville et Montréal pour assister à cette seconde journée de festival.

Sarah-Émilie Nault Le Journal de Montréal

-Melissa Lebrun, 27 ans, Antoine Levesque, 26 ans, Julie Pier Lebrun, 25 ans et Megane Soucy, 25 ans, avaient « tout donné » pour composer leurs looks country-vintage. « On tripe ben gros sur tous les artistes et particulièrement sur Chris », ont-ils dit au Journal.

Sarah-Émilie Nault Le Journal de Montréal

Daphnée Edmunds, 21 ans, de Châteauguay, portait une jolie robe et des bottes de cowboys blanches pour l’occasion.

Sarah-Émilie Nault Le Journal de Montréal

Madisson Wood, 22 ans, de Montréal, avait sorti ses bottes de cowboys en cuir pour assister au festival.

Sarah-Émilie Nault Le Journal de Montréal

La Montréalaise Julianna Wood, a pris la pose avec son chapeau et ses bottes de cowboys, sa chemise à carreaux et son haut à franges.

Sarah-Émilie Nault Le Journal de Montréal

Shanny Larose, 23 ans, 23 ans, était vêtue de noir et de blanc.

Sarah-Émilie Nault Le Journal de Montréal

Maxime Fégeau, 30 ans, de Farnham, est venu à LASSO Montréal pour voir Warren Zeiders et Chris Stapleton sur scène.

Sarah-Émilie Nault Le Journal de Montréal

Audrey Miron, 23 ans, Megan Ethier, 20 ans et leur ami Gabriel Ladouceur, 26 ans, sont tous des fans de Chris Stapleton.

Sarah-Émilie Nault Le Journal de Montréal

Un look Barbie parfait pour Marianne Parenteau, 25 ans, de Mascouche qui est une fan de musique country.

Sarah-Émilie Nault Le Journal de Montréal

Les deux amies Geneviève Huneault, 39 ans et Stéphanie Brière, 37 ans, respectivement de Mercier et de Montréal, se sont offert une sortie sans enfants pour venir voir Chris Stapleton.