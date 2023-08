Floride: Mar-a-Lago, la jungle ou Jupiter Island à vélo

Êtes-vous amateur de randonnée à bicyclette ? Aimeriez-vous découvrir à vélo Mar-a-Lago, la résidence principale de Donald Trump ? Que diriez-vous également de pédaler à Jupiter Island là où résidait auparavant Céline Dion et où habitent encore de nombreuses vedettes ? Vous êtes plutôt à la recherche d’évasion ? Alors pourquoi ne pas plutôt vous aventurer à bécane en plein cœur de la jungle floridienne pour découvrir des paysages exotiques ? Quelles que soient vos préférences, sachez que les comtés de Palm Beach et de Martin ont beaucoup à offrir pour les amateurs de vélo puisque l’on y retrouve de nombreuses routes charmantes à sillonner. Des parcours qui vous permettront de faire de belles trouvailles, de vous détendre et même de rêver.

Voici 4 de nos itinéraires favoris à découvrir en pédalant.

1. A1A de Lake Worth Beach, Palm Beach

Rouler à vélo sur la Florida State Road A1A, cheveux au vent tout en admirant l’océan est un grand classique quand on séjourne en Floride. Cette route scénique de 545 km qui longe l’Atlantique de Key West à Fernandina Beach sur l’île d’Amelia Island est très agréable à explorer en particulier entre la plage de Lake Worth Beach et celle de Palm Beach (à cet endroit, la A1A porte le nom de South Ocean Boulevard). Dans ce secteur bien précis, vous apercevrez d’impressionnantes résidences aux jardins coquets et bien entretenus dont le coût dépasse souvent les 50 millions de dollars américains. Au cours des années, des hommes politiques, des stars du cinéma, des musiciens et de riches entrepreneurs y ont élu domicile. C’est le cas pour Sylvester Stallone, Rod Stewart, Howard Stern, l’homme d’affaires Steve Wynn, Tommy Hillfiger et Leonard -Lauder (de la famille des cosmétiques Estée Lauder) pour ne nommer que ceux-là.

Mar-a-Lago

Photo tirée d‘instagram, @themaralagoclub

Le plus célèbre propriétaire du voisinage est bien sûr nul autre que Donald Trump, 45e président des États-Unis, qui a acheté Mar-a-Lago en 1985 pour la coquette somme de 10 millions de dollars. C’est Marjorie Merriweather Post, l’héritière de Charles William Post, qui était à la tête de la General Foods Corporation — bien connue pour leurs céréales — qui a fait construire le palace en 1927, déclaré depuis « monument national historique ». Pour la petite histoire, cette dame souhaitait qu’après son décès, en 1973, la propriété soit léguée au gouvernement des États-Unis pour servir de résidence d’hiver à des présidents américains. Mais finalement, le gouvernement a plutôt choisi en 1981 de la remettre à la fondation de la famille Post, jugeant les coûts d’entretien beaucoup trop élevés. La propriété a finalement été vendue à Donald Trump qui a flairé la bonne affaire puisqu’elle est aujourd’hui évaluée à 350 millions de dollars américains. Bien que caché par des murets et de la végétation, ce domaine de 17 acres, bordé d’un côté par l’océan et de l’autre par l’Intracoastal, peut quand même être aperçu de la A1A. Il comprend 58 chambres, 33 salles de bain, 12 foyers, cinq courts de tennis, ainsi qu’une salle de bal de 20 000 pieds carrés. Aujourd’hui, Mar-a-Lago est devenu un club privé et Donald Trump y a ses propres quartiers au sein de la propriété.

La balade continue

De la A1A, en vous dirigeant plus au nord, vous rejoindrez facilement Worth Avenue, la rue la plus chic de toute la Floride, parfaite pour faire du lèche-vitrine. Arrêtez-vous ensuite à l’église Bethesda-by-the-Sea, de style néogothique, où les mariages de Donald Trump et de Michael Jordan ont été célébrés. Ne manquez surtout pas de visiter le petit cloître et son jardin agrémenté d’un étang de carpes koï propice à la détente.

2. Palm Beach Lake Trail, Palm Beach

Une autre belle façon d’explorer Palm Beach est d’emprunter la Palm Beach Lake Trail que l’on peut rejoindre notamment par le Henry Flagler Museum. Ce parcours asphalté de 8,8 km attire les cyclistes, marcheurs et joggeurs. Il offre d’un côté un coup d’œil magnifique sur le Lagon de Lake Worth — ou si vous préférez l’Intracoastal — et de l’autre, une vue sur des condominiums et des maisons de prestige de toutes les époques (certaines résidences datent même du début du vingtième siècle). Cette balade est vraiment très agréable, car le chemin est parsemé de cocotiers, d’immenses arbres matures et de haies de bougainvilliers et autres fleurs tropicales.

3. Riverbend Park, Jupiter

Photos tirées de la page Facebook du Jupiter Outdoor Center

Un petit voyage d’aventure à vélo dans la jungle floridienne ça vous dit ? Le Riverbend Park à Jupiter est situé sur un site historique de 680 acres où l’on peut faire de la marche et du vélo sur une piste de 16 km et même du kayak ou de la planche à pagaie sur la Loxahatchee, une rivière protégée par le gouvernement fédéral puisqu’elle est l’une des deux seules rivières en Floride à être qualifiées de « National Wild and Scenic River » (rivière nationale sauvage et panoramique). Riverbend Park est donc l’endroit idéal pour éviter la foule et se réconcilier avec la nature. Ici, la faune et la flore abondent et, en chemin, vous pourrez croiser des tatous, des cerfs de virginie, des lynx, des lapins et des dindons sauvages, sans compter une grande variété d’oiseaux, et de nombreuses espèces de plantes indigènes. Les alligators y sont également présents alors, attention où vous pédalerez ! Enfin, grâce à sa végétation très dense, le parcours ombragé constitue un refuge très apprécié lors d’intenses chaleurs.

4. Jupiter Island, Martin County

Jupiter Island, qui a été pris d’assaut par les golfeurs professionnels et autres vedettes sportives et où Céline Dion a déjà habité, est un vrai paradis pour les cyclistes. Pour y arriver, empruntez le Cato’s Bridge de la A1A, qui vous mènera jusqu’à Beach Road, un petit chemin qui longe la mer d’un côté et l’Intracoastal de l’autre et sur lequel vous pourrez pédaler pendant une quinzaine de kilomètres. En vous dirigeant au nord vers la plage de Hobe Sound, vous rejoindrez la célèbre Bridge Road réputée pour son extraordinaire tunnel végétal où d’immenses arbres banyans se rejoignent de part et d’autre du chemin. L’endroit est magique et l’espace d’un instant, vous pourriez facilement vous imaginer dans une des forêts enchantées des récits de votre enfance.

