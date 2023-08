L'incroyable histoire d'un homme qui rêvait dans une langue inconnue et de sa rencontre avec une femme qui la parlait

En feuilletant l’Atlas des îles abandonnées, le concepteur de jeux vidéo français Éric Viennot est tombé sur l’histoire incroyable de Marc Liblin, un petit garçon hanté par des rêves dans lesquels on lui enseigne une langue inconnue. Adulte, Marc Liblin a rencontré une femme qui parle la langue ancienne des gens qui habitent l’île de Rapa Iti, petite sœur de la fameuse île de Pâques. Elle parle le rapa... justement la langue qu’il entendait dans ses rêves. Éric Viennot retrace cette histoire extraordinaire dans un livre étonnant : L’homme qui rêvait dans une langue inconnue.

Marc Liblin, né dans les Vosges, a finalement épousé Mérétuini, cette femme qui parlait un dialecte oublié. Il a vécu dans une île du Pacifique Sud du début des années 1980 jusqu’à sa mort en 1998. Sa quête : comprendre l’origine de ses rêves.

Marie Liblin, parente éloignée de Marc Liblin, a travaillé avec Éric Viennot sur ce projet inusité jusqu’à la mort de l’auteur, survenue en juillet 2022.

« Quand j’étais petite, j’en ai entendu un petit peu parler par mon grand-père, qui avait côtoyé Marc Liblin. Il était un petit-cousin de mon grand-père », explique Marie Liblin en entrevue. Elle ne le connaissait pas personnellement, mais a tout de même répondu à un message d’Éric Viennot sur Messenger, qui enquêtait sur cette étrange histoire et voulait savoir si elle était parente avec Marc Liblin. Elle lui a répondu. Et s’est ensuite lancée dans une extraordinaire recherche.

« Vraiment, ça en parlait très peu dans la famille. C’était une histoire un peu confidentielle », commente-t-elle, en entrevue.

Une histoire fascinante

Au cours des mois qui ont suivi, Marie Liblin a été très surprise de découvrir le nombre de personnes que Marc Liblin a pu rencontrer, à cause de ce phénomène étrange. Il parlait une langue pratiquement inconnue, sans jamais y avoir été exposé.

« Il y a des gens qui l’ont pris au sérieux, qui ont cherché à l’aider. J’ai retracé son parcours et rencontré des gens d’une extrême intelligence, de divers horizons, avec tous un point commun : d’avoir rencontré Marc et que cette rencontre avait bouleversé leur vie. Ils sont tous unanimes sur le fait que c’était un homme extraordinaire. »

Comment Marc Liblin pouvait-il rêver dans une langue inconnue ? Toutes sortes d’hypothèses ont été émises. « On a supposé assez rapidement que dans ses rêves, c’était le papa de Mérétuini qui venait lui parler », dit-elle.

Dans le livre, plusieurs détails stupéfiants sont présentés : Marc Liblin est arrivé à parler le rapa couramment sans savoir quelle était cette langue. Il allait jusqu’à dessiner dans les moindres détails la baie de Rapa, qu’il voyait dans ses rêves. Et où il n’était jamais allé. Son cas a fasciné les chercheurs.

En réimpression dès sa sortie

Elliot Viennot, le fils d’Éric Viennot, a suivi son père dans ses recherches et fait la promotion du livre, réimprimé peu de temps après sa sortie, en France.

« Comment un homme arrive à rêver de cette langue de Rapa quand il a 5-6 ans, ça fait poser des questions sur l’inconscient, sur le langage. Ça bouleverse le champ de connaissances actuelles », commente Elliot Viennot.

« J’ai l’impression que ce qu’on considère aujourd’hui comme inexplicable, surnaturel, sera peut-être la science de demain. On a peut-être aujourd’hui un rapport orgueilleux à ce qu’on sait, à nos certitudes d’Occidentaux. »

Il ajoute qu’on est loin de comprendre beaucoup de phénomènes. « Ce genre de faits révèle cette impuissance, cette incomplétude de la science. Va-t-on résoudre ce mystère de notre vivant ? »

♦ Éric Viennot était un auteur et concepteur de jeux vidéo français parmi les plus réputés.

♦ Il a établi sa renommée grâce à des concepts de jeux étonnants. On lui doit Les Aventures de l’oncle Ernest, In Memoriam 1 et 2, Alt-Minds.

♦ Il fut le fondateur de la Hive, une résidence collaborative et internationale située près d’Aix-en-Provence, qui réunit chaque année 20 jeunes créatifs du monde entier pour travailler sur des projets de développement durable.

♦ Il a reçu le titre de chevalier des Arts et des Lettres en mars 2007.

♦ Il est décédé en juillet 2022 des suites d’un cancer de l’estomac.

EXTRAIT

Photo fournie par les Éditions Michel Lafon

« Rapa est peuplée de 515 habitants, répartis essentiellement sur deux villages, situés de chaque côté de la baie naturelle qui partage l’île en deux.

L’isolement de l’île est l’une des raisons pour lesquelles ses habitants ont continué à parler longtemps leur propre langue. Mais le rapa n’est désormais utilisé couramment que par les plus anciens. C’est une langue en voie de disparition. On comprend mieux pourquoi Marc Liblin a mis autant de temps avant de trouver une personne qui parle la langue de ses rêves... »