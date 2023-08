Jacques Demers est toujours dans nos cœurs et nos pensées

Il y avait un absent de marque, mardi, alors qu’un hommage a été rendu à la dernière édition du Canadien à avoir remporté la Coupe Stanley : Jacques Demers, l’entraîneur-chef des champions de 1993, qui ne pouvait être présent en raison de son état de santé.

Ce soir-là, à mon retour de l’Invitation Serge Savard, dont les profits de la journée ont été remis au Fonds Serge Savard (venant en aide aux étudiants-athlètes du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke), j’ai tenu dans mes mains une photo de Jacques avec la coupe Stanley. Je me suis souvenu des bons moments que j’ai vécus avec lui.

Jacques aimait raconter cette histoire : à l’époque où il était l’entraîneur des Nordiques. Il s’apprêtait à livrer son discours de motivation d’avant-match dans le vestiaire des joueurs. J’étais assis parmi les joueurs, qui m’avaient empêché de quitter le vestiaire.

Soudainement, Jacques m’a aperçu, s’est arrêté et a quitté simplement la pièce avec le sourire en se demandant ce qui se passait.

Le discours était sûrement motivant pour les Nordiques, car ils ont gagné le match.

Dernièrement, j’ai pensé à notre récente rencontre. Il était assis sur son fauteuil roulant. Il souriait lorsque je lui parlais de sa carrière de hockey senior dans la Ligue Labor. Il a serré son poing pour me rappeler qu’il était un joueur qui ne craignait pas de jeter les gants pour défendre un de ses coéquipiers.

Il va bien

Une canicule m’a privé de voir Jacques en juillet, car le nombre de visiteurs était limité.

J’ai rejoint son épouse, Debbie, qui m’a dit que Jacques allait bien. Cependant, comme vous, je me demandais qui pouvait nous parler de Jacques. Qui d’autres que son frère, Michel Demers ?

Michel a accepté, non sans en avoir parlé à son frère Jacques.

Il désirait faire un fort commentaire à tout le monde : Jacques va bien et il reconnaît son monde. C’est en ces quelques mots courts et précis qu’il voulait rassurer les gens sur la santé de Jacques.

Michel a poursuivi en m’expliquant que son frère avait perdu l’usage de la parole, mais qu’il communiquait avec les gens d’un « bonjour » chaleureux et enthousiaste.

Au grand écran ?

Il existe plusieurs films qui touchent la vie du monde du sport.

Jacques Demers, selon le Canadien, n’était pas assez bon pour être l’entraîneur du Canadien junior, même s’il a eu du succès avec la formation junior de Châteauguay.

Il ne savait ni écrire ni lire. Mais il a remporté une Coupe Stanley, occupé le poste de directeur général du Lightning de Tampa Bay, il est devenu sénateur et vivait de ses paroles... qu’il ne peut plus utiliser.

Jacques Demers, un homme qui a toujours surmonté l’adversité, est un sujet fort touchant pour un film.

N’est-ce pas qu’il serait intéressant de voir au grand écran la vie de cet homme généreux qui a marqué l’histoire du sport ?

Un beau projet pour Denys Arcand, Luc Dionne, Luc Picard ou Richard Goudreau ?

« Ses yeux pétillent » lorsque le Canadien joue un bon match

Je ne peux pas m’empêcher de vous demander sa réaction à la mort de Guy Lafleur.

« NON, NON » qu’il ne cessait pas de me répéter. Il était tellement triste, mais malheureusement trop fatigué pour assister à ses funérailles. Cependant, Jacques était tellement heureux lorsque Guy lui rendait visite.

Il a fait deux AVC.

La première fois, ma sœur et Debbie, l’épouse de Jacques, étaient en vacances en Floride. Après de nombreuses tentatives de Debbie de rejoindre le voisin au téléphone, il s’est rendu à la résidence familiale. Il a trouvé Jacques habillé dans son pyjama, il croyait qu’il était décédé.

Tu ne réponds pas à plusieurs appels téléphoniques.

Je soupais avec mon épouse et je ne voulais pas me faire déranger. Cependant, lorsque j’ai écouté les nombreux messages de ma sœur qui m’avisait que Jacques était hospitalisé, je regrettais de ne pas avoir répondu plus rapidement.

Il y avait un garde de sécurité à la porte de sa chambre.

Les gens ne cessaient de harceler les infirmières afin qu’ils puissent avoir des photos avec lui dans son lit, car il était éveillé. Nous avons dû le déplacer tous les deux jours dans une autre chambre.

Il est retourné chez lui.

Son épouse Debbie a acheté un condo adapté pour Jacques. Ils allaient au resto avec des amis ou avec moi et mon épouse. Jacques avait de la difficulté à marcher et il avait perdu l’usage de la parole.

La deuxième fois, tu as appris la nouvelle de Mario Leclerc.

Mario Leclerc, l’ancien journaliste du Journal de Montréal et qui a écrit la biographie de mon frère, m’a joint au téléphone pour me dire que l’ambulance d’Urgences-Santé avait transporté Jacques à l’hôpital.

Comment est-il aujourd’hui ?

Le deuxième AVC l’empêche de marcher et il est paralysé du côté droit, soit au bras et à la main.

Communique-t-il avec ses amis ?

Ses yeux pétillent alors qu’il nous dit « Bonjour » avec son sourire qui nous transperce le cœur. « As-tu vu le match du Canadien ? » Si le Canadien disputait un bon match, il me réplique d’une tonalité joyeuse « OUI ! OUI !! ».

Après une défaite du Canadien ?

Il a l’habitude de bougonner en hochant sa tête. D’après sa réaction, il a toujours le Canadien tatoué sur son cœur.

Jacques revit-il le 30e anniversaire de la dernière conquête de la coupe Stanley ?

Je dirais plutôt le 25e anniversaire de la conquête. Je lui pointe sur une photo un joueur « OH MY GOD OUI ! ».

Est-il triste ?

Parfois, il me fait un signe avec sa tête qu’il est triste. Ses moments sont difficiles, car je vois mon frère, qui était tellement dynamique, être triste.

Se choque-t-il à l’occasion ?

Et comment ! Surtout lorsqu’il tente de s’exprimer et est incapable de prononcer les mots. Dans ces moments, on l’aide à compléter sa pensée en ajoutant des paroles.

Comment partagez-vous votre vie quotidienne ?

Nous regardons les photos de nos voyages et de nos enfants. On lui montre des photos et on lui raconte nos voyages avec lui. Il rit et il réplique avec « WOW ! ».

Est-ce qu’il va chez lui ?

Pendant la semaine, il se promène en chaise roulante à l’endroit où il demeure. Le midi, il descend à la cafétéria. Le dimanche, il se rend chez lui en transport adapté. Il est heureux dans son monde à lui.

Est-ce qu’il va voir le Canadien ?

Réjean Houle l’invite régulièrement à assister à un match. Dernièrement, il était trop fatigué pour y aller.

Quel message veux-tu transmettre aux partisans ?

Une personne qui ne connaît pas la situation médicale de Jacques et le voit bien habillé et assis sur une chaise, il croit qu’il est parfaitement en santé. Il n’y a aucun problème de santé à la tête. Il peut communiquer et il reconnaît son monde. Rappelons-nous son beau sourire lorsqu’il a soulevé la coupe Stanley.

Merci Debbie !

Je dois admettre que le sourire de Jacques est plus éblouissant lorsqu’il voit son épouse Debbie. J’aimerais remercier Debbie, car son aide énorme permet à Jacques d’avoir une meilleure qualité de vie.