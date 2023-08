La carrière de Philippe Laprise en cinq photos souvenirs

Chaque semaine dans son cahier Weekend, Le Journal vous présente des moments marquants de la carrière d’un artiste ainsi que quelques photos souvenirs.

Drôle d’animateur

Photo fournie par Philippe Laprise

Transformé en matou pour faire rire, alors que Philippe animait la revue humoristique de fin d’année Meilleur avant le 31, bon pareil le 1er. L’émission sur les ondes de VRAK (Noovo) de 2012 à 2015 cumulait d’amusantes parodies et sketchs et elle fut récompensée du prix Gémeaux de la meilleure émission jeunesse, en 2013.

Phil

Photo fournie par Philippe Laprise

Philippe enfilait toutes sortes de déguisements avec plaisir, alors qu’il était (durant six ans) de l’émission VRAK la vie, créée par Pierre Hébert. Les deux comédiens trentenaires campaient alors de jeunes étudiants délurés, Pierre et Phil, entourés d’une solide bande de comédiens, dont Marie-Soleil Dion (Cathou).

La bouille du succès

Photo d’archives

Il rêvait de faire ce métier depuis l’âge de douze ans alors qu’il avait vu un spectacle de Michel Courtemanche. Diplômé de l’École de l’humour en 2002, ayant livré maints combats d’impro et lancé un premier spectacle en 2007, son talent était désormais reconnu. Sa belle bouille et son sens du punch avaient séduit le public.

Populaire et... sexy

Photo Agence QMI, Chantal Poirier

En 2015. Philippe faisait désormais partie de la grande confrérie des incontournables humoristes québécois et il se lançait dans l’aventure d’un second spectacle, Plus sexy que jamais. Très apprécié, c’est plus de 150 000 billets de ce nouveau one-man show qui s’envoleront.

Il y a 15 ans

Photo d’archives

Entouré de Didier Lucien, Angelo Cadet, Maxim Martin et Stéphane Poirier, dans le cadre de Juste pour rire en 2008. L’année suivante, Philippe allait lancer son premier spectacle, Je peux maintenant mourir. Lors de sa longue tournée du Québec, il allait faire rire 50 000 spectateurs jusqu’en 2012... sans en mourir.