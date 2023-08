Le débat sur les classiques est capital

Les «classiques» à l'école: «quel débat oiseux alors qu'il manque 5000 enseignants», m'a écrit un lecteur en substance.

Je ne suis pas d'accord. C'est le genre de faux dilemme tétanisant dans lequel on veut trop souvent nous enfermer: «Comment justifier ces dépenses en culture alors que les urgences débordent?»

On a beaucoup de mal au Québec à débattre d'une question pourtant capitale: «Que devrait-on enseigner?» Lorsqu'il est question d'éducation dans l'espace public, on met presque toujours l'accent sur l'organisation matérielle: salaire des enseignants, vétusté des classes, coût du matériel scolaire, etc.

Le contenu, ce qui fait un bon citoyen, ce qu'une génération devrait transmettre aux prochaines semble être secondaire.

Oui, mais...

Dans sa réponse écrite à mon collègue reporter Gabriel Côté, le ministre Bernard Drainville a rejeté l'idée d'établir une liste de lectures communes «classiques» pour les élèves, réclamée par de nombreux enseignants.

«Évidemment, c’est une bonne idée que nos élèves soient exposés aux textes classiques de la littérature.» (J'espère!) Mais il ajoutait: il faut faire «confiance aux enseignants et au personnel des bibliothèques scolaires pour choisir les livres qui sont les plus adaptés aux intérêts de leurs élèves».

Pourtant, il aurait pu s'inspirer du comité de la relève caquiste qui proposa en 2021 qu'un comité d'experts établisse une liste d’œuvres incontournables pour les élèves du primaire et du secondaire. De plus, M. Drainville, en entrevue à mon micro de Qub, le 5 juin, disait: «Moi je n'ai pas peur des classiques et je pense [qu'ils] ont leur place encore...»

Mais le ministre, évidemment, nuançait tout de suite pour rappeler le sacro-saint principe de l'autonomie de l'enseignant. Comme Ruba Ghazal de QS, d'ailleurs, dans sa réaction, mardi.

Jusqu'où doit aller cette autonomie?

• D'une part, quand des bonzes du ministère ont cru nécessaire d'imposer aux enseignants les théories fumeuses du prétendu «renouveau pédagogique» — exit les “connaissances”, pensez en “compétences” — au début des années 2000, où était ce beau souci de l'«autonomie»?

• D'autre part, en mathématique, pourrait-on dire: ah, les racines carrées, ah, le théorème de Pythagore, oui, d'accord, mais les personnes enseignantes sont «les mieux placées pour décider» quelles notions nos jeunes «doivent découvrir»? Non, bien sûr. Il va de soi qu'en maths, un socle de connaissances s'impose.

Or, pour un jeune Québécois francophone, avoir lu, entendu – voire appris par cœur— des vers et de la prose de Molière, Corneille, Nelligan ou Miron, etc., cela devrait être considéré comme une sorte de théorème incontournable.

Mais aussi une chance de se donner autre chose, comme repères culturels communs, que ces produits (souvent frelatés) imposés par les industries culturelles et réseaux sociaux.

Monsieur Lazhar

Je me prends à rêver que l'actuelle pénurie d'enseignants permette à une masse d'enseignants dits «non légalement qualifiés», mais magnifiquement cultivés, de débarquer dans nos écoles, tel ce Monsieur Lazhar, réfugié algérien, personnage central du chef-d'œuvre du cinéaste Philippe Falardeau (2011, d'après un texte d'Evelyne de la Chenelière). Vous vous souvenez? Celui qui osa donner en dictée un texte de Balzac?