Le duo du samedi

Un blanc et un rouge à un peu moins de 30$ pour passer un beau samedi soir.

Buvez moins. Buvez mieux.

Domaine Marcel Couturier, Les Longues Terres 2018, Mâcon-Loché, France

26,80 $ - Code SAQ 14960061 – 13,5 %

Excellent chardonnay qui nous vient de Mâcon, dans le sud de la Bourgogne. Discret au départ, le vin gagne en définition tant au nez qu’en bouche. Élégant avec ses tonalités de poire, de tilleul, de beurre et de pomme jaune. En bouche, on sent le côté solaire du millésime avec une matière assez ample, presque riche, mais qui dispose d’une bonne vivacité et, surtout, d’amers de qualité. Bonne persistance en finale. Difficile de trouver mieux pour du bourgogne à moins de 30$.

★★★ $$ 1⁄2

Argiano, Rosso di Montalcino 2021, Italie

29,90 $ - Code SAQ 10252869 – 14,5 %

Si vous aimez les brunelllos et autres vins italiens charnus et généreux, vous allez adorer. Du sangiovese élevé en fûts de chêne de France et de Slavonie. Nez charmeur et bien parfumé de cerise, de griottes, d’épices et une touche herbacée. Assez puissant en bouche avec une matière veloutée, des tanins corsés et un fruité riche. C’est long et caressant avec un côté capiteux bien senti. Viandes grillées ou braisées le mettront en valeur.

★★★ $$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.