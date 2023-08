Leur voisin ouvre le feu, tue deux membres de leur famille puis se suicide

Trois personnes sont décédées au terme d’une fusillade dans le comté de Hampden, au Massachusetts, après qu’un homme a ouvert le feu sur une famille avant de se suicider.

Selon le bureau du procureur du comté de Hampden, des policiers ont répondu à un appel le 14 août dernier après avoir été informés que des coups de feu avaient été tirés.

À leur arrivée sur les lieux, un appartement au premier étage d’un immeuble d’habitations, ils ont trouvé les corps de Victor Nieves, l’assaillant, et de Kim Fairbanks, ainsi que la dépouille d’un chien.

M. Nieves vivait au deuxième étage, ont indiqué les enquêteurs.

En continuant leur recherche, les agents ont trouvé trois frères et soeurs de 12 ans, 10 ans et 5 ans dans une chambre à coucher.

Les enfants de 12 et 10 ans étaient blessés par balle, tandis que l'enfant de 5 ans était sain et sauf.

Les médecins ont transporté les enfants au Baystate Medical Center et ont même bloqué des rues pour que l'ambulance puisse arriver plus rapidement à l'hôpital.

L'enfant de 10 ans, une jeune fille, a été transportée par avion à l'hôpital pour enfants de Boston, mais est par la suite décédée de ses blessures.

L'enfant de 12 ans est toujours dans un état stable au Baystate Medical Center.

Le jeudi 17 août, la mère de l'enfant de 10 ans a annoncé que la fillette, Aubrianna Serra, était décédée.

«Tu étais la lumière dans l'obscurité de tout le monde. Tu as toujours su mettre un sourire sur le visage de tout le monde. Mon bébé. Mon amour. Ma petite Nani. Tu es venu dans ce monde en te battant et tu as quitté ce monde en te battant. Je n'ai rien à dire, car j'ai le cœur brisé et je suis sans voix. Je n'aurais jamais imaginé devoir enterrer l'un de mes enfants», a-t-elle écrit.

Les enquêteurs de la brigade criminelle pensent que Nieves «est entré de force par la porte d'entrée de ses voisins et a commencé à tirer sur les occupants avant de retourner l'arme contre lui et de se suicider».