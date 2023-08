LHJMQ: moins d’invités pour un meilleur encadrement chez les Saguenéens

Les Saguenéens de Chicoutimi ont décidé de limiter le nombre de joueurs invités à leur camp d’entraînement afin de pouvoir offrir un meilleur encadrement aux 24 joueurs présents depuis le début de la semaine.

• À lire aussi: LHJMQ: peu de postes à l’enjeu chez l’Océanic

• À lire aussi: LHJMQ: de belles batailles à prévoir au camp du Drakkar

« Nous faisons un camp de développement. Nous travaillons avec les gars. On pratique et on fait du vidéo. Nous avons eu des conférences et on termine la semaine avec deux matchs contre Québec. On adore la formule. Les jeunes aiment ça. Il y a un bon entrain. Tout le monde est content du début du camp », a commenté le directeur général et entraîneur-chef, Yanick Jean.

Parlant de conférences, mercredi, Michel Boucher, recruteur pour les Golden Knights de Las Vegas, a rencontré les jeunes pour aborder plusieurs sujets dont son expérience et les critères d’évaluation d’un joueur de la ligue nationale. M. Boucher vient tout juste de remporter sa troisième Coupe Stanley en quatre ans. Il a aussi travaillé pour les Kings de Los Angeles, les Canadiens et le Lightning de Tampa Bay.

Les quatre choix de la première ronde du dernier repêchage sont tous présents au camp des recrues afin de tenter d’obtenir une invitation pour le vrai camp qui débutera lundi avec l’arrivée

des vétérans.

Toutefois, Émile Guité, deuxième choix au total, est atteint de la mononucléose. Il ratera quatre semaines d’activité, mais il restera tout de même dans l’entourage de l’équipe. Son état sera réévalué.

« Ça se passe très bien de leur côté. Leur acclimatation se passe normalement. Ce sont de bons jeunes, des gars avec qui il est plaisant de travailler. Pour nous, c’est très important. Ça va payer à long terme sur leur développement », a précisé Yanick Jean.

Pas d’autres coupes

L’entraîneur explique qu’il n’y aura pas vraiment de coupes.

« Le camp de développement prendra fin vendredi soir [hier] après le match contre les Remparts. Nous allons ensuite inviter un certain nombre de joueurs à notre camp », mentionnait-il jeudi.

Les trois autres choix de première ronde, Nathan Lecompte, Alex Huang et Jonathan Prud’homme, étaient en uniforme dans la défaite de 4 à 2 jeudi face aux recrues des Remparts.

Dans la défaite, le défenseur Alonso Gosselin et l’attaquant Zach Boulianne sont parvenus à toucher la cible. Lecompte et Huang ont chacun obtenu une mention d’aide.

Enseignement continu

Pour Yanick Jean, les premiers matchs préparatoires servent à poursuivre l’enseignement aux jeunes sur l’éthique de travail.

« Nous avons mis des choses en place cette semaine et on veut que ces choses soient appliquées en situation de match. On veut que les jeunes qui vont repartir vers le midget ou dans d’autres ligues puissent le faire avec un apprentissage. »

« L’an passé, tout le monde s’attendait à ce qu’on rate les séries. Nous avons fait jouer nos jeunes et nous avons réussi à surprendre. On veut faire une saison qui sera un peu un copier-coller de l’an dernier. »

Pour sa part, Norwin Panocha, la dernière sélection des Sags au repêchage européen a confirmé sa présence au camp d’entraînement.