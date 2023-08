LHJMQ: peu de postes à l’enjeu chez l’Océanic

RIMOUSKI | Même s’il y a peu de postes disponibles dans son alignement avec le retour de 18 vétérans, l’Océanic a décidé d’inviter 42 joueurs à son camp des recrues qui a pris son envol lundi dernier.

Le nouvel entraîneur-chef, Joël Perrault, est très satisfait de la première semaine du camp.

« On voulait que les jeunes nous montrent ce qu’ils peuvent faire. Nous avons vu de très beaux jeux. Il y a beaucoup de joueurs qui ont démontré de belles choses », a mentionné le pilote, qui s’est dit impressionné par Ben Cross, un attaquant invité de 18 ans qui avait également fait bonne impression l’an dernier au camp avant de dominer dans le midget AAA au Nouveau-Brunswick.

Le choix de première ronde au dernier repêchage, Tyson Goguen, a aussi fait belle impression.

« Plus le camp a avancé et plus il a démontré de belles choses. Je pense que nous avons un joueur très spécial. »

Beaucoup de mouvement

L’Océanic a retranché 19 joueurs jeudi matin. Pas vraiment de surprise, si ce n’est le gardien Lyam Leblanc, qui avait fait belle impression au camp l’an dernier et qui avait même été rappelé pour un match la saison dernière.

« À 16 ans, il faut que les gars s’attendent un peu à devoir passer par le midget AAA. Le message aux joueurs rétrogradés, c’est de continuer à travailler fort, de bâtir sur leur expérience et de ne pas baisser les bras », a indiqué le coach.

Sans le confirmer officiellement, Joël Perrault s’attend à voir les 18 vétérans qui se présenteront au camp samedi faire partie de la formation.

De bons vétérans

« Nous avons de bons vétérans qui reviennent. Ça prendrait une surprise pour qu’un vétéran perde sa place, mais ça demeure un camp d’entraînement. Nous allons évaluer tout le monde. Il y a de la place, que tu sois joueur invité, choix de première ronde ou de 12e ronde », a expliqué celui qui aimerait amorcer la saison avec 23 ou 24 joueurs.

Parmi les 18 vétérans, il y a le gardien rimouskois Cédric Massé qui avait agi comme troisième gardien en deuxième moitié de saison l’an dernier ainsi que le Tchèque Lukas Hes, sélectionné lors du dernier repêchage européen.

D’autres coupes sont prévues pour aujourd’hui, à la suite du match d’hier face au Titan de Bathurst à Edmundston. La plupart des 22 joueurs restant au camp devaient voir de l’action.

L’un de ces joueurs est le défenseur rimouskois Alexis Chénard, un joueur invité en provenance du programme scolaire du Sélect de l’école Paul-Hubert, qui a fait belle impression lors des premiers jours du camp.

Deux vétérans de l’année dernière ne seront pas de retour : Alexandre Lefebvre et Nathan Lévesque. Le premier ne figurait pas dans les plans comme joueur de 20 ans et le second tentera sa chance avec les Olympiques de Gatineau.

♦ L’Océanic recevra les Remparts pour deux matchs préparatoires mardi et mercredi.