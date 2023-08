Maintenir son train de vie à la retraite tout en voyageant

Michel, 57 ans, a sa propre entreprise et compte travailler jusqu’à ses 60 ans. Sa conjointe Renée, 65 ans, est déjà à la retraite.

Ils aiment voyager et veulent en profiter tant qu’ils seront en bonne santé.

Le défi? Leur permettre de s’offrir des voyages chaque année, et ce, sans avoir à faire de sacrifices et en réussissant à maintenir leur train de vie.

Michel détient plus de 610 000$ en placements, dont près de 187 000$ en compte de retraite immobilisé (CRI). Il a environ 120 000$ en placements non enregistrés. Pour sa part, Renée bénéficie d’un fonds de pension indexé de son employeur de 36 000$ par an, détient près de 244 000$ en placements et 87 500$ en non enregistrés.

Le couple est propriétaire d’un duplex qui lui rapporte un revenu de loyer de 15 000$ par an, mais il souhaite le vendre dans quatre ans afin de ne pas avoir à se soucier de son entretien. Avec la somme obtenue, ils ont l’intention de s’acheter un condo en argent comptant. L’hypothèque est remboursée, mais il leur faudra payer de l’impôt sur le gain en capital.

Ils ont évalué qu’ils auraient besoin de 84 000$ par an pour assumer leur coût de vie et mener à bien leurs projets de voyage. Hadi Ajab, planificateur financier indépendant et conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective rattaché à Services en placements PEAK, leur a proposé une stratégie qui leur permettra d’atteindre leurs objectifs.

Avoir une vision d’ensemble

Dans un premier temps, le planificateur financier rappelle qu’il est très important d’avoir une vision d’ensemble de la situation, de façon à moduler les revenus pour ne pas alourdir inutilement la facture fiscale. C’est pourquoi le duplex ne sera vendu qu’au moment où Michel aura quitté le marché du travail et ne touchera plus son revenu d’emploi de 90 000$. Le fractionnement du revenu au sein du couple permettra aussi de réduire l’impôt global à payer.

Hadi Ajab a recommandé à Michel de désimmobiliser son CRI et d’en transférer la majorité dans son REER avant 65 ans. «Attention, on ne peut le transférer qu’entre l’âge 54 et 65 ans. Un REER et un FERR sont bien plus flexibles qu’un CRI et un FRV. Plus un CRI est élevé et plus c’est intéressant de le désimmobiliser», indique-t-il.

De façon générale, il conseille aussi aux chefs d’entreprise qui déclarent uniquement des dividendes de se verser au moins une partie en salaire afin de créer de l’espace de cotisation dans leur REER. «Toucher un salaire permet aussi de bonifier son RRQ, car un dividende n’entre pas dans le calcul de celui-ci», mentionne-t-il.

Des actifs qui durent le plus longtemps possible

Compte tenu des sources de revenus de chacun et de leur espérance de vie, pour que ce soit équitable et viable, Hadi Ajab a calculé qu’il faudrait répartir le coût de vie de 84 000$ à raison de 35 000$ pour Michel et de 49 000$ pour Renée. «Si les coûts étaient assumés moitié-moitié, Michel finirait par manquer d’argent. On doit en tenir compte en répartissant les charges dans le couple», précise le planificateur financier.

Grâce à son fonds de pension, les revenus de location générés par le duplex et ses liquidités, Renée peut reporter la pension de la Sécurité de vieillesse (SV) et le Régime de rentes du Québec (RRQ) jusqu’à ses 70 ans, ce qui lui permettra du même coup de les bonifier. Même stratégie pour Michel. Leur pension de RRQ sera augmentée jusqu’à un maximum de 42% et celle de la SV, de 36%. Un bon coup de pouce, surtout que ces pensions seront indexées et versées jusqu’à la fin de leurs jours.

En se basant sur les normes de l’Institut québécois de planification financière – cela donne un rendement de 4% pour les placements enregistrés et de 3% pour le non enregistré, tout en intégrant une inflation de 2,10% par an –, Hadi Ajab a planifié une stratégie de décaissement pour le couple. Michel pourra compter sur ses actifs jusqu’à 94 ans; au-delà, il ne percevra plus que le RRQ et la SV.

Quant à Renée, elle peut vivre jusqu’à 102 ans et aura encore des actifs! «Il est essentiel de planifier le décaissement en prenant en considération différents facteurs: rendement, fiscalité, espérance de vie, etc. De plus, l’ordre de décaissement des actifs entre les comptes non enregistrés et enregistrés est très important. Considérant les besoins financiers et la fiscalité du couple, on pourrait retirer d’un compte une année, puis en utiliser un autre la suivante. Il n’est pas nécessaire d’en vider un avant d’en utiliser un autre», conclut-il.

LEUR SITUATION FINANCIÈRE

RENÉE

Placements

Placements non enregistrés: 87 529$

CELI: 94 137$

Solde REER: 147 961$

Total: 329 627$

MICHEL

Placements

Placements non enregistrés: 119 749$

CELI: 94 632$

CRI/FRV: 186 742$

REER: 209 109$

Total: 610 233$