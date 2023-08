Météo au Québec: du temps gris et frais pour samedi

La première journée du weekend sera moins pluvieuse que vendredi, mais tout autant nuageuse. Un vent de fraicheur viendra descendre le mercure à moins de 20 degrés pour plusieurs secteurs de la province.

C’est notamment le cas pour le Grand Montréal avec une température de 19°C, avec du temps assez nuageux et des risques de 40 % d’averses en après-midi, selon les prévisions d’Environnement Canada.

La Mauricie recevra des prévisions similaires, avec un ajout de rafales allant jusqu’à 40km/h au cours de la journée.

Pour ceux qui restent dans les régions de l’Estrie et de la Capitale-Nationale, le risque de précipitations sera plus élevé avec 60 %. La température sera stable avec respectivement 18 et 16 degrés pour ces secteurs. Des conditions similaires attendront l’Outaouais, en plus des rafales et du facteur humidex qui viendra augmenter le climat aux 25 degrés ressentis.

C’est toutefois la Gaspésie qui possède le record de chaleur pour la journée avec une température ressentie qui peut atteindre les 31 degrés. De la pluie sera attendue jusqu’en après-midi, où le ciel restera nuageux avec des risques d’averses de 40 %.

Les Laurentides et le Saguenay-Lac-Saint-Jean recevront quelques averses en journée, avec un risque d’orages en matinée.

Le temps sera plus maussade pour la Côte-Nord. Dans le secteur de Baie-Comeau, des averses sont attendues en matinée, puis le temps restera nuageux en après-midi avec risques de pluie et d’orages. Pour Sept-Îles, les averses seront plus importantes avec près de 15mm attendus.

Le soleil sera caché en Abitibi-Témiscamingue pour samedi avec une température agréable de 23 degrés.