Télé : New York en 10 séries inoubliables

S’il y a une ville qui est bien mise en valeur dans les séries, c’est New York. Déjà, toute jeune, j’en rêvais en regardant Fame, The Cosby Show et les talkshows de fins de soirée. Puis Friends, Sex and the City, The Sopranos et tant d’autres qui nous ont prouvé que la Grosse Pomme était dans une classe à part, une ville qui bouge, une ville où tout est possible. Comme en témoignent ces dix séries.

And Just Like That et Sexe à New York

Photo fournie par HBO Max

Impossible de parler de New York sans citer Carrie, Charlotte, Miranda et Samantha (dans Sex and the City) qui nous ont exposé leurs relations de couple, leur vie sexuelle, leur amitié et leur amour inconditionnel à leur ville. Samantha vit dans le Meatpacking District, Miranda dans le Upper West Side, Charlotte loge au 930 Park Avenue et Carrie dans le Upper East Side (73rd Street). Mais dans les faits, la façade utilisée pour ce mythique appartement qu’elle retrouve aussi dans And Just Like That se trouve au 66 Perry Street, au coin de Bleecker Street dans West Village. Elles fréquentent tous les restaurants à la mode (Lumi, Buddakan, le bar du Carlyle Hotel et du Baccart Hotel, Magnolia Bakery, Soho House, le restaurant du Moma, Poppi, KYU). Elles magasinent chez Bloomingdales, Barneys, Manolo Blahnik et chez tous les créateurs de Madison Avenue. La fontaine de Columbus Circle, le Plaza et la New York Public Library font aussi partie de scènes marquantes.

►Diffusé sur Crave

Only Murder in the Building

Photo fournie par Craig Blankenhorn/Hulu

Charles, Oliver et Mabel vivent dans le même immeuble du Upper West Side. Un meurtre et leur passion commune pour les histoires criminelles les poussent à faire enquête et à tout documenter dans un balado. L’édifice où résident nos trois comparses, The Arconia, est en réalité The Belnord situé au 225 West 86th Street, près de Broadway. Quant au Pickle Diner où nos protagonistes se rencontrent souvent, on le reconnaît au Mansion Restaurant (1635 York Ave).

►Diffusé sur Disney +

Succession

Photo fournie par HBO

On y suit la dure lutte que mènent les enfants de la famille Roy et leur patriarche, Logan, pour accéder à la direction de l’entreprise médiatique Waystar RoyCo. Les personnages avancent à coup de trahisons, de déceptions et de victoires éphémères dans un New York où se brassent de grosses affaires. Parmi les lieux prestigieux, notons le lobby de l’American Irish Historical Society sur la Fifth Avenue qui fait office d’entrée pour la somptueuse demeure de Logan Roy. Les bureaux de son empire ont été recréés dans des espaces vacants des édifices 4 et 7 du World Trade Center. Lorsqu’il se sépare, Kendall se retrouve dans un immense appartement du Woolworth Building, 2 Place Park dans Tribeca, et c’est dans un centre de développement artistique, The Shed, qu’il célèbre son 40e anniversaire en grand.

►Diffusé sur Crave

Gossip Girl : L’élite de New York

Photo fournie par The CW

En matière d’attachement à la ville, cette série suit de près Sex and the City. Des adolescents issus de familles riches voient leur quotidien raconté par une vlogueuse qui s’amuse à mettre en lumière leurs vulnérabilités. C’était tout au début de l’ère des réseaux sociaux. Il est facile moyennant une bonne somme d’argent de loger là où vivent Serena (Palace Hotel qui se nomme en réalité The Lotte New York Palace) et Chuck (The Empire Hotel). Les marches iconiques du Metropolitan Museum of Art ont laissé croire qu’elles étaient devant les collèges Constance Billard & St.Jude’s, écoles qui se cachent derrière la façade du Museum of the City of New York. C’est au Grand Central Terminal que la série débute avec le retour de Serena. Butter et Gramercy Tavern sont les restaurants préférés de Blair. Malheureusement, sa boutique favorite, Henri Bendel, a fermé ses portes. Central Park, Empire State Building, La Durée et The Russian Tea Room ont aussi servi de toile à de nombreuses scènes.

►Diffusé sur Netflix et Super Écran

Girls

Photo fournie par WENN

Quatre amies dans la vingtaine tentent de trouver leur place à travers les aléas des amours et des boulots. Ici, pas question de mondanité, mais les filles de cette série courent aussi les soirées branchées. Hannah et Marnie partagent un appartement dans Greepoint, un quartier hipster de Brooklyn (102 India Street). Marnie travaille à la Lehmann Maupin Gallery. Jessa aime prendre un whote russian au Tom & Jerry’s (288 Bar dans Nolita). C’est au Cafe Grumpy que Ray travaille et que Hannah aura un boulot.

►Diffusé sur Crave

Mme Maisel, femme fabuleuse

Photo fournie par Amazon

La série qui en est à sa 5e saison commence dans les années 1950. Midge Maisel est une femme au foyer qui décide de s’émanciper en faisant du stand-up. La scène devient son lieu de revendications. Une des premières scènes de la série se déroule au Lutzi’s Butcher Shop dans Nolita, une véritable boucherie qui porte le nom d’Albanese Meats. Lorsqu’elle découvre que son mari la trompe, Midge se réfugie au Gaslight Cafe dans Greenwich Village. C’est là qu’elle fera ses débuts sur scène. Le vrai nom du commerce : The Up & Up (116 MacDougal St). La Bonbonnière (28, 8th Ave) dans West Village prête ses traits au diner City Spoon où Midge va souvent prendre un snack, y compris lorsqu’elle sort de prison. Afin de recréer les métros de l’époque, des scènes ont été tournées au New York Transit Museum.

►Diffusé sur Amazon Prime

Friends

Photo fournie par Warner studios

Le quotidien de six amis dans la vingtaine a plu à des millions de télé-spectateurs, ralliant même une nouvelle génération. Bien que la série soit tournée en studio à Los Angeles, l’extérieur de l’appartement de Rachel et Monica (ainsi que de Chandler et Joey) reste un lieu extrêmement photographié. Il se situe au 90 Belford Street, dans le West Village. Un café se trouve au rez-de-chaussée rappelant le fameux Central Perk. Rappelons que Ross travaille au Musée d’histoire naturelle alors que Rachel a travaillé chez Bloomingdale’s, Sak’s et Ralph Lauren.

►Diffusé sur Crave

30 Rock

Photo fournie par NBC

Inspirée de son expérience à Saturday Night Life, Tina Fey nous entraîne dans les coulisses d’un show humoristique à sketchs de fin de soirée. Le titre réfère au 30 Rockefeller Plaza qui abrite les studios de NBC. Le mythique édifice est reconnu pour son immense sapin et sa patinoire extérieure quand arrive le temps des Fêtes.

►Diffusé sur Crave

Seinfeld

Photo fournie par NBC

Jerry Seinfeld est un comique de stand-up obsessif compulsif. Sa série décrit son quotidien et celui de ses amis. Des petits riens qui en ont fait une série culte. Tout comme Friends, Seinfeld est tournée dans des studios de Los Angeles. Mais le fameux diner où nos comparses se retrouvent, le Monk Cafe, est le Tom’s Restaurant qui se trouve au 2880 Broadway tout près de l’Université Columbia.

►Diffusé sur Netflix

High Fidelity

Photo fournie par Phillip Caruso/Hulu

D’abord, le roman se passait à Londres, puis le film s’est transporté à Chicago et la série télé se déroule à Brooklyn. On y suit le quotidien d’une disquaire dans un magasin de vinyles dont les relations amoureuses sont chaotiques. L’action se déroule principalement dans le secteur de Crown Heights à Brooklyn. Le charmant magasin de disques, Champiship Vinyl, était situé au 1475 Bedford Avenue dans une ancienne quincaillerie. Le bar The Allied est aussi fictif et se trouve au 1457 Bedford, toujours. Vous y verrez toutefois une agence de voyages, Allied Travel. L’appartement de Rob (Zoë Kravitz) est au 615 Lincoln Place.

►Diffusé sur Disney +