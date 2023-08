Photo fournie par le Groupe Le Massif

Le Groupe Le Massif m’annonce la nomination d’Annie Bouchard (photo) à titre de vice-présidente ventes, marketing et communication. Riche de plus de 25 ans d’expérience en marketing et en ventes auprès d’entreprises de premier plan du secteur de la villégiature, madame Bouchard soutiendra les efforts en matière de développement et croissance du Groupe Le Massif. Avant de se joindre une première fois au Groupe Le Massif, elle a occupé le poste de directrice des ventes et par la suite le poste de directrice des ventes et marketing, durant plus de 21 années, pour Loews Hotels. Par la suite, elle a occupé le poste de directrice régionale des ventes pour le Groupe Germain Hôtel, le poste de directrice des ventes et marketing région de Montréal pour Le Westin Montréal, Sheraton-Montréal Aéroport Hôtel et le Westin Resort & Spa Tremblant. Jusqu’à tout récemment, elle exerçait le poste de directrice des ventes et du marketing pour l’Auberge Saint-Antoine Relais & Châteaux. Félicitations.

90 ans

Photo fournie par la famille

Permettez-moi de souhaiter à l’avance un très joyeux anniversaire de naissance à Édouard Chrétien, de Québec, qui aura officiellement 90 ans demain le 20 août. M. Chrétien fut représentant lors de sa vie active et a terminé sa carrière à la Coopérative Fédérée (devenue Sollio). Avec sa charmante épouse, Lise Lamontagne (photo), ils ont célébré leur 65e anniversaire de mariage le 7 juin dernier. Ils ont trois enfants (Louis, Marie et Jean-François, qui habite au Texas), 5 petits-enfants (Pascale, Émilie, Myriam, Lucas et Shelby) et 3 arrière-petits-enfants (Gabriel, Arnaud et Violette). Je suis persuadé qu’une petite sortie au resto est dans l’air pour fêter ça.

70 ans de mariage

Photo fournie par la famille

Originaires de Sainte-Anne-de-Beaupré et de Saint-Tite-des-Caps, Jeannine Ferland et Charles Marcotte (photo), qui demeurent maintenant à Québec, ont célébré leur 70e anniversaire de mariage le 25 juin dernier. Le couple a 4 enfants (Richard, France, Michel et Nicole). Félicitations.

Mieux vaut tard...

Photo fournie par la famille

Lise Lessard et Guy Sénéchal (photo), du secteur Loretteville-Neufchâtel à Québec, ont dû patienter jusqu’au 12 août dernier afin de réunir parents et amis pour finalement célébrer leur 50e anniversaire de mariage. Le couple, qui s’était marié le 6 juin 1970 à l’église Saint-Charles-Borromé de l’arrondissement Charlesbourg, aurait dû en principe souligner l’évènement en juin 2020, soit 50 ans plus tard, mais la pandémie (COVID-19) a chamboulé tous les projets de Lise et Guy, qui ont trois enfants et quatre petits-enfants. Le couple a renouvelé ses vœux à la même église, une heure avant la fête familiale. Cinquante-trois ans plus tard, c’est fait. Mieux vaut tard que jamais !

Anniversaires

Photo d’archives

Jean Côté (photo), franchisé, directeur des opérations, co-propriétaire de la chaîne de restaurants Chez Ashton et futur jeune retraité en septembre, 58 ans... Nicolas Lavigne, propriétaire du resto grill Côtes à Côtes et de la Zèbre mobile... Philippe Côté, président de Services Boismax à Scott, 46 ans... Matthew Perry, acteur américain de télé (Friends), 54 ans... Podz, Daniel Grou, réalisateur (Mafia Inc.) et scénariste québécois, 57 ans... Luce Dufault, chanteuse d’origine franco-ontarienne, 57 ans... Bill Clinton, 42e président des États-Unis (1993-2001), 77 ans.

Disparus

Photo d’archives

Le 19 août 2022 : Harrison Gray (photo avec les Rockets de la Floride), 80 ans, joueur canadien de hockey sur glace avec les Red Wings de Detroit en 1963-64... 2021 : Raoul Cauvin, 82 ans, l’un des scénaristes les plus prolifiques de la bande dessinée franco-belge... 2019 : Larry Taylor, 77 ans, musicien américain, ex-musicien de session pour The Monkees et Jerry Lee Lewis... 2016 : Lou Pearlman, 62 ans, le célèbre imprésario derrière le succès des « boys band »... 2016 : Donald Henderson, 87 ans, épidémiologiste américain... 2014 : Yves Oscar Fortier, 100 ans, géologue canadien et pionnier de l’exploration et de l’étude des îles arctiques... 2013 : Mario Richard, 47 ans, professionnel de sport extrême originaire de Québec... 2011 : Gil Courtemanche, 68 ans, écrivain (Un dimanche à la piscine à Kigali), journaliste et analyste de la politique internationale... 2011 : Louis-Philippe Dufresne, 83 ans, animateur pionnier à la radio de Trois-Rivières... 1985 : Henri Flammarion, 74 ans, éditeur... 1972 : Serge Deyglun, 44 ans, animateur, chanteur, comédien et acteur.