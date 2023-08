Où est notre ministre de l’Environnement, Benoit Charette?

Avez-vous entendu la rumeur qui circule?

Nous aurions, au Québec, un ministre de l’Environnement.

Pffft, jamais entendu ça.

Alors que Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Énergie, ose exprimer une vérité que peu de politiciens au pouvoir en Amérique du Nord ont le courage de dire – «on ne peut pas grossir éternellement notre parc automobile» –, nous avons un ministre de l’Environnement, Benoit Charette, qui tempère les ardeurs.

Ou du moins se fait plutôt philosophe.

Selon Benoit Charette, son collègue à l’économie ne faisait qu’utiliser une «image». Rien à voir, automobilistes de tout le pays, on circule!

«Il n’a jamais été question de réduire de moitié le parc automobile», a-t-il dit, reprenant – oh hasard! – les lignes de communication de son patron, le PM Legault.

C’est probablement un fait jamais vu dans l’histoire récente: le ministre de l’Économie tient des propos audacieux en environnement, et en retour, le ministre de l’Environnement lui-même estime qu’il exagère...

C’était le temps

L’occasion était pourtant belle pour le ministre de l’Environnement de faire monter la température, si je peux me permettre.

Mais il a préféré la discrétion. Ne pas déranger en haut lieu. Ne pas bousculer.

Il aurait pu en profiter, comme il aurait pu en profiter cet été où le smog a couvert une partie du Québec, où des feux de forêt ont forcé des villages à être évacués, où des tornades ont frappé certains coins du Québec.

Mais l’avez-vous vu, notre ministre, sur une tribune clamer que l’heure à l’adaptation aux changements climatiques était venue, qu’il faudra en faire plus, quitte à recevoir un appel pas trop content du bureau du PM?

Non, il a préféré ne pas être une épine dans le pied.

Rôle du ministre

Peut-être que ça révèle le rôle que souhaite occuper Benoit Charette à l’Environnement, au fond.

Celui de «Yes man» du gouvernement Legault.

Celui de justificateur-en-chef des actions de son gouvernement en environnement.

Je ne dis pas que Benoit Charette ne fait rien. Il fait des petits pas dans la bonne direction. Je pense au Plan pour une économie verte où 60% des mesures pour atteindre la cible de réduction de nos GES sont identifiées, la fin de toute activité pétrolière sur notre territoire, les zones protégées qui avancent. Belles réussites.

Mais le fait demeure: nous avons un ministre édenté qui passe la majeure partie de son temps à défendre son gouvernement, à niveler vers le bas, plutôt qu’à le pousser vers l’avant. Cette semaine en a été une autre illustration.

Ne pas compter

Prenez par exemple le tramway à Québec et le REM de l’Est à Montréal, deux projets pour lesquels les caquistes expriment des réticences officieusement.

Les élus caquistes ne s’amourachent pas du tramway. On l’appuie par pression populaire ou pour ne pas déranger le maire Marchand.

Le REM de l’Est fatigue par son prix. Ils craignent les électeurs de Québec, qui n’auraient pas leur part du gâteau avec le 3e lien.

Sur ces dossiers, le ministre Charette pourrait exhorter les uns et les autres à aller plus vite, au nom de l’environnement. Il pourrait plaider leur utilité, lever le petit doigt, demander des comptes et, oui, fatiguer ses collègues.

Mais Benoit Charette a fait un choix bien personnel. Celui de ne pas compter dans ce gouvernement. C’est dommage.