Agressée, violée, battue et survivante de Hollywood : la vie tumultueuse de Pamela Anderson

L’actrice canado-américaine Pamela Anderson, qui s’est fait connaître sur les pages couvertures de Playboy et qui a marqué les esprits dans les années 1990 avec la série télé à succès Alerte à Malibu, est bien loin du mythe de la blonde à la poitrine pulpeuse qui ne sait faire rien d’autre que de cumuler les conquêtes amoureuses. Après avoir fait l’objet d’un documentaire, la star de 56 ans, que l’on a souvent comparée à Marilyn Monroe, sort une autobiographie, maintenant disponible en français. C’est une femme intelligente, déterminée, mais aussi blessée, agressée, violée et fragile qui se révèle sans filtre.

Pas question pour Pamela Anderson de faire appel à un biographe, un collaborateur ou à un auteur « fantôme » pour raconter son histoire. Elle tenait à le faire elle-même, et ce, même si on lui avait dit que ce serait difficile.

« C’était une question de vie ou de mort pour moi », proclame-t-elle tout en précisant que le processus a été beaucoup plus ardu et plus long que ce qu’elle avait anticipé. Néanmoins, le résultat dépasse les attentes.

Après son documentaire sorti sur Netflix en janvier 2023, Pamela a love story, son livre, Love, Pamela, va encore plus loin. On comprend qu’elle est une survivante d’Hollywood, ni plus ni moins.

Son récit, entrecoupé de poèmes, est raconté avec ouverture, car elle est consciente d’être une personne imparfaite qui a mené une vie imparfaite entourée de gens imparfaits sachant néanmoins qu’il faut apprendre à vivre le bonheur au cœur même de la tourmente.

« Nous ne pouvons jamais dépendre des autres pour notre propre bonheur », souligne-t-elle.

Viols et blessures

D’emblée, on comprend que son enfance a été difficile. Elle est née sur l’île de Vancouver en Colombie-Britannique en 1967 de parents aimants, mais bien jeunes pour avoir un enfant. Sa mère n’avait que 17 ans au moment de sa naissance, et son père, 19 ans. Ils se sont mariés pendant la grossesse pour faire taire les ragots. La famille vit dans une petite cabane de bois, le père, alcoolique, bricole et répare des fours et s’amuse avec des bagnoles tandis que la mère est serveuse.

Pamela sera agressée sexuellement par sa gardienne à maintes reprises dès ses six ans jusqu’à ses dix ans. À 12 ans, elle sera violée par un homme de 25 ans et le sera encore, peu de temps après, lors d’un viol collectif.

Elle aurait pu haïr les hommes, mais malgré ses souffrances, Pamela sait pardonner.

D’ailleurs, durant sa vie adulte, les hommes l’ont encore fait souffrir. Ses liaisons amoureuses ont été si nombreuses qu’il est difficile de faire état de toutes. On peut à tout le moins dire qu’elle a eu six maris, dont le violent Tommy Lee, avec qui elle a eu deux enfants. Elle a demandé le divorce, étant victime de violence conjugale.

Photo fournie par Talent Éditions

Carrière fulgurante

Consciente de sa beauté et de son charisme, elle entame une carrière de mannequin et s’installe à Vancouver. Elle est vite remarquée, notamment par le magazine Playboy. À 22 ans, Pamela accepte de se dénuder et fait la page couverture du magazine à plus d’une reprise. Elle détient d’ailleurs le record des couvertures de Playboy.

Après avoir été la playmate du mois, elle décide de s’installer à Los Angeles. Après quelques rôles au cinéma et à la télé, elle décroche en 1992 le rôle de Casey Jean Parker dans la série Alerte à Malibu (Baywatch) qui fait d’elle une star internationale. Tout un cadeau pour elle.

« J’aime l’océan, plonger, les jet skis et faire mes propres cascades », confie Pamela dans son livre.

Si au départ, elle n’est pas celle qui reçoit le plus gros cachet, à compter de la quatrième saison, elle devient l’actrice la mieux payée de la série qui a été diffusée dans 150 pays. Et il y avait même des clauses « Pamela », car certains diffuseurs à l’international n’achetaient que les épisodes où elle apparaissait.

Malgré ses succès, Pamela fait continuellement l’objet de nombreuses critiques. On ne se gêne pas pour dire qu’elle est une belle blonde sans cervelle avec une poitrine généreuse, mais qu’elle n’est pas une véritable actrice et qu’elle obtient des rôles que pour son physique ou par ses relations avec les hommes et non pour son jeu d’actrice.

D’ailleurs, Pamela n’a jamais remporté d’Oscar, elle s’est plutôt mérité le Razzie Awards remis à la pire actrice - à plus d’une reprise.

Grande activiste

Grande amoureuse de la nature et des animaux, Pamela s’oublie en donnant aux autres durant ses grands moments de tourmente.

Elle devient activiste notamment pour la conservation des océans et des forêts tropicales. À l’instar de Brigitte Bardot, à qui on l’a comparée, elle s’implique pour la défense des animaux se battant entre autres contre le port des vêtements de fourrure et de cuir, de même que contre la production de sacs à main en cuir, invitant les femmes à les délaisser. Elle ira jusqu’à réclamer le boycottage des restaurants rapides PFK après avoir appris diverses pratiques cruelles envers la volaille, ce qui l’a aussi amenée à prôner le végétarisme.

Un livre franchement authentique débordant d’anecdotes qui nous fait voir l’envers de la médaille.