Pas de cellulaire en classe, point final!

Le téléphone cellulaire a-t-il sa place à l’école?

Je le dirai le plus simplement du monde: il faut le bannir de l’école, et plus encore des salles de classe.

Notre monde est intégralement colonisé par les écrans.

L’homme contemporain marche dans la rue en ne regardant plus devant lui. Il est hypnotisé par son portable, et absolument dépendant des notifications qui rythment la vie des réseaux sociaux.

École

Le portable n’est plus, pour lui, un outil lui permettant de faciliter son quotidien, mais une forme de prothèse existentielle, qui remplace la vie réelle par la vie virtuelle, au point où la première semble désormais lassante, et fausse, et la seconde, exaltante et plus vraie que vraie.

Le portable est une drogue, et tôt ou tard, on y reconnaîtra un vrai problème de santé publique. Il ruine les relations amoureuses, les relations amicales, la vie spirituelle, la vie sexuelle.

La jeune génération, plus encore, a été socialisée intégralement dans cet univers. Elle n’a pas le souvenir d’un monde où l’homme ne portait pas sa laisse numérique et pouvait baguenauder en paix.

L’école doit être un sanctuaire et se présenter même comme un lieu de sevrage numérique.

D’abord et avant tout parce que la transmission de la culture et du savoir à travers le rapport maître-élève n’est pas possible si l’attention de l’élève est détournée vers son écran portatif.

Le portable, au contraire, confisque l’attention de l’élève et l’enferme dans un univers désincarné, en plus de le détourner de la culture du livre.

Professeurs

Je sais qu’il ne manque pas de théoriciens-pédagogues pour essayer de nous faire croire que l’école doit se convertir aux nouvelles technologies.

Ils se trompent et nous trompent.

Leur technolâtrie les coupe de la vraie nature du rapport pédagogique.

Il faut bannir le cellulaire des écoles, et il faut le faire maintenant.