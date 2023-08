Pearl, de Bobby Bazini: un album aux saveurs d'Amérique du Sud

Le chanteur Bobby Bazini aime comparer son parcours artistique à la formation d’une perle dans un coquillage.

Anciennement protégé de l’étiquette Universal Music, le chanteur des Laurentides jugeait qu’il était maintenant temps pour lui d’explorer son indépendance musicale.

«J’ai probablement eu les meilleures années de ma vie avec Universal», prend-il soin de préciser. «Mais, comme une perle qui se forme dans son coquillage, à un moment donné, elle est prête à sortir», image celui qui a présenté quelques morceaux de ce nouvel album un peu plus tôt cette année, lors du Festival d’été de Québec.

C’est donc entouré d’artistes locaux, une première en carrière pour le québécois, et grandement inspiré par l’œuvre de Joao Gilberto, une légende dans le monde de la musique au Brésil, que Bobby Bazini a donné naissance à Pearl, le cinquième chapitre de sa carrière, présenté sous l’étiquette Spectra Musique. Armées d’un style plus suave, aux saveurs de jazz exotique, ses nouvelles créations vous transporteront sur les plus belles plages d’Amérique du Sud.

Le Journal a eu le plaisir d’écouter l’album en primeur et vous assure que le son qui y est offert viendra ajouter quelques semaines de chaleur à votre été.

L’album Pearl en cinq questions

Quel est le meilleur contexte pour écouter cet album?

J’ai tendance à dire pendant une promenade en auto, parce que c’est dans ce contexte-là que je l’ai le plus écouté. Par contre, la mère de Connor [Seidel], le réalisateur de l’album, m’a dit qu’elle se verrait bien l’écouter sur le bord de l’eau en Europe avec une coupe de vin blanc!

Si tu avais un proverbe ou une expression à associer à ton projet?

«Tout vient à point à qui sait attendre», je dirais. Ça me rappelle le processus de formation d’une perle. Ça aura pris tous mes albums pour arriver à faire celui-là.

Seulement en matière de son, sous quelle forme préfères-tu ton nouvel opus?

Je dirais en vinyle. Dans le processus de création, on parlait comme si l’album était fait pour cette forme-là. Personnellement, j’achète beaucoup de vinyles; j’aime le son, mais aussi les visuels qu’on retrouve sur ces disques.

Quel instrument de musique associes-tu le plus à ton album?

Je vais y aller avec la guitare classique. Quand je repense au processus de création de l’album, je me revois dans le studio avec Connor, les deux assis en silence à gratter nos guitares.

Si tu n’avais qu’un style de salle pour jouer ton album?

L’idéal serait de pouvoir faire des salles comme le MTelus de Montréal partout dans le monde. Je pense que c’est un album qui s’écoute mieux dans des plus petites salles et qu’il doit y avoir une proximité avec la foule, mais aussi beaucoup d’ambiance.